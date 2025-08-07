31.2 C
Germania va prelungi din nou controalele la frontiere. Care este perioada maximă

controale frontiere
Germania controale frontiere prelungire

Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunţat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migraţia ilegală, care a condus la tensiuni cu ţările vecine, potrivit agenției AFP.

„Vom continua să menţinem controalele la frontiere”, a declarat Alexander Dobrindt în cadrul podcastului Table.Today.

Germania a reintrodus în numele „securităţii interne” controale temporare la toate frontierele sale pe 16 septembrie 2024, pentru o perioadă de şase luni.

Chiar înainte de alegerile parlamentare de la sfârşitul lunii februarie, fostul cancelar Olaf Scholz a anunţat prelungirea măsurii pentru încă şase luni.

În principiu, astfel de controale la frontierele interne sunt interzise în Spaţiul Schengen, dar în cazurile de ameninţări la adresa ordinii publice sau a securităţii, acestea sunt posibile pentru o perioadă de şase luni, cu prelungiri pentru o perioadă totală care nu depăşeşte doi ani.

„Aceasta este o măsură necesară până când protecţia frontierelor externe (ale UE) este operaţională”, a explicat Dobrindt.

Combaterea migrației ilegale temă de campanie electorală

Noul guvern federal german condus de cancelarul Friedrich Merz, alcătuit din Uniunea Creştin-Democrată (CDU) împreună cu filiala sa bavareză Uniunea Creştin-Socială (CSU) şi Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga al fostului cancelar Olaf Scholz, şi-a stabilit printre priorităţi combaterea migraţiei ilegale, un obiectiv urmărit în această acţiune fiind şi acela de a opri ascensiunea formaţiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Una dintre măsurile anti-migraţie ale noului guvern este respingerea la graniţe a migranţilor clandestini, „cu excepţia grupurilor vulnerabile, precum copiii şi femeile gravide”, chiar dacă aceştia cer azil.

Măsura controversată a provocat tensiuni şi cu Polonia, care acuză Berlinul că a trimis înapoi un număr mare de migranţi şi care a reintrodus temporar la rândul său controale la frontiera cu Germania la începutul lunii iulie.

Conform cifrelor Ministerului german de Interne, un total de 9.254 de persoane au fost respinse la frontiere între 8 mai şi 31 iulie.

Germania va organiza, de asemenea, noi zboruri pentru expulzarea altor cetăţeni afgani, a declarat Dobrindt, după ce a trimis 81 de condamnaţi afgani înapoi în ţara lor la mijlocul lunii iulie, o a două măsură de acest gen din vara anului 2024.

