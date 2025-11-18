Germania și Olanda s-au calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au câștigat categoric meciurile desfășurate luni seara, în ultima etapă a preliminariilor.

Numărul echipelor calificate la turneul final din America de Nord a ajuns la 34.

Germania a surclasat Slovacia cu 6-0, prin golurile marcate de Nick Woltemade (19), Serge Gnabry (29), Leroy Sane (36, 41), Ridle Baku (67) și de debutantul Assan Ouedraogo (79).

Olanda a dispus de Lituania cu 4-0, golurile fiind marcate de Tijjani Reijnders (16), Cody Gakpo (57 – penalty), Xavi Simons (60) și Donyell Malen (62). În poarta balticilor s-a aflat Edvinas Gertmonas (Universitatea Cluj).

Cehia a obținut și ea o victorie la scor, 6-0 cu Gibraltar, golurile fiind reușite de jucători diferiți.

Croația, deja calificată la CM 2026, a încheiat cu o victorie în Muntenegru, cu 3-2. Gazdele au avut 2-0 după aproximativ un sfert de oră, grație golurilor înscrise de Milutin Osmajic (3) și Nikola Krstovic (17). Croația a revenit și a punctat de trei ori, prin Ivan Perisic (37 – penalty), Kristijan Jakic (72) și Nikola Vlasic (87).

Fundașul Risto Radunovic (FCSB) a fost rezervă la gazde.

Polonia a câștigat greu în Malta, cu 3-2, printr-un gol înscris de Piotr Zielinski (Inter Milano) în min. 85, după ce gazdele au egalat de două ori.

Irlanda de Nord a trecut de Luxemburg cu 1-0, prin reușita lui Jamie Donley (44 – penalty). La oaspeți, fundașul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) a fost rezervă.

Rezultatele înregistrate luni seara:

Grupa A

Germania – Slovacia 6-0

Au marcat: Nick Woltemade 19, Serge Gnabry 29, Leroy Sane 36, 41, Ridle Baku 67, Assan Ouedraogo 79.

Irlanda de Nord – Luxemburg 1-0

A marcat: Jamie Donley 44 – penalty.

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Germania 6 5 0 1 16-3 15

2 Slovacia 6 4 0 2 6-8 12

3 Irlanda de Nord 6 3 0 3 7-6 9

4 Luxemburg 6 0 0 6 1-13 0

Grupa G

Malta – Polonia 2-3

Au marcat: Irvin Cardona 36, Teddy Teuma 68 – penalty, respectiv Robert Lewandowski 32, Pawel Wszolek 59, Piotr Zielinski 85.

Olanda – Lituania 4-0

Au marcat: Tijjani Reijnders 16, Cody Gakpo 57 – penalty, Xavi Simons 60, Donyell Malen 62.

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Olanda 8 6 2 0 27-4 20

2 Polonia 8 5 2 1 14-7 17

3 Finlanda 8 3 1 4 8-14 10

4 Malta 8 1 2 5 4-19 5

5 Lituania 8 0 3 5 6-15 3

Grupa L

Cehia – Gibraltar 6-0

Au marcat: David Doudera 5, Tomas Chory 18, Vladimir Coufal 32, Adam Karabec 69, Tomas Soucek 44, Robin Hranac 51.

Muntenegru – Croația 2-3

Au marcat: Milutin Osmajic 3, Nikola Krstovic 17, respectiv Ivan Perisic 37 – penalty, Kristijan Jakic 72, Nikola Vlasic 87.

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Croația 8 7 1 0 26-4 22

2 Cehia 8 5 1 2 18-8 16

3 Feroe 8 4 0 4 11-9 12

4 Muntenegru 8 3 0 5 8-17 9

5 Gibraltar 8 0 0 8 3-28 0

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

