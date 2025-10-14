Întâlnirea are loc într-un moment simbolic, marcând 145 de ani de relații diplomatice între România și Germania

Germania continuă să fie cel mai important partener economic al României, atât prin volumul schimburilor comerciale, cât și prin valoarea investițiilor străine directe, a declarat marți ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după întrevederea de la București cu omologul german, Johann David Wadephul, aflat într-o vizită oficială.

„Germania este primul partener comercial al României și totodată principalul investitor străin. Peste 18 miliarde de euro au fost direcționate către domenii de vârf, contribuind la crearea de locuri de muncă bine plătite și la dezvoltarea unor afaceri competitive, care aduc valoare nu doar țărilor noastre, ci întregii Uniuni Europene”, a subliniat ministrul român, în cadrul conferinței comune de presă.

Întâlnirea are loc într-un moment simbolic, marcând 145 de ani de relații diplomatice între România și Germania, precum și mai bine de trei decenii de la semnarea Tratatului de prietenie și cooperare în Europa. Cele două state au în plan aprofundarea parteneriatului bilateral printr-un nou plan comun de acțiune, semnat recent la Berlin.

Ministrul a subliniat și rolul comunităților din cele două țări în consolidarea relațiilor bilaterale. „Comunitatea românească din Germania este una puternică și bine integrată, iar tot mai multe inițiative antreprenoriale încep să prindă contur. În același timp, minoritatea germană din România are o contribuție esențială la identitatea noastră comună”, a spus Țoiu.

Agenda discuțiilor a inclus și extinderea cooperării în domeniul turismului, unde cererea este în creștere, precum și aspecte legate de securitatea regională și sprijinul acordat României pentru aderarea la OCDE.

„Mulțumesc Germaniei pentru susținerea constantă — de la siguranța spațiului nostru aerian și protejarea granițelor, până la proiectele comune care întăresc prietenia dintre țările noastre”, a concluzionat șefa diplomației române.

