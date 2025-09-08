Până la sfârșitul lunii iunie 2025, Franța (78.000 de cereri) și Spania (77.000) au depășit Germania (70.000) ca număr de solicitări de azil, potrivit Agenției Europene pentru Azil (EUAA).

Germania, mult timp principala țară de destinație pentru refugiați, cedează astfel locul altor state.

Țările Uniunii Europene, împreună cu Norvegia și Elveția, au înregistrat în prima jumătate a anului 399.000 de cereri de azil, în scădere cu 23% față de aceeași perioadă din 2024.

O scădere notabilă a fost în cazul solicitanților sirieni – cu 25.000 mai puțini decât anul trecut – după prăbușirea regimului Assad în decembrie 2024.

Germania, Italia și Spania raportează scăderi. Franța rămâne stabilă

Comparativ cu 2024, cererile au scăzut cu 43% în Germania, cu 25% în Italia și cu 13% în Spania. În schimb, Franța, care a devenit principala destinație pentru refugiați, a menținut nivelul stabil.

Împreună, aceste patru state concentrează aproape 75% din totalul solicitărilor de azil din UE.

În prima jumătate a lui 2025, 49.000 de venezueleni au cerut azil în statele UE – o creștere cu aproape o treime față de anul precedent. După un deceniu în care sirienii au dominat statisticile, venezuelenii au devenit acum grupul cel mai numeros.

Martin Wagner, expert al Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționale, explică fenomenul:

„S-ar putea spune că există o relație de cauzalitate: pe măsură ce SUA au devenit mai restrictive în ceea ce privește migrația în general, oamenii au căutat din ce în ce mai mult alte locuri în care să se mute.”

Spania, destinația preferată pentru venezueleni

Deși rata de recunoaștere a protecției internaționale pentru cetățenii venezueleni este mai mică de 20% în UE, multe țări oferă forme alternative de protecție.

Spania este cea mai atractivă opțiune – 93% dintre cererile venezuelenilor sunt depuse aici, datorită limbii comune și prezenței unei diaspore consistente.

