Germania înființează o unitate federală specială pentru combaterea dronelor, pe fondul creșterii zborurilor suspecte

Germania își intensifică apărarea împotriva amenințărilor aeriene de mică altitudine prin crearea unei noi unități federale dedicate combaterii dronelor, a anunțat ministrul de interne Alexander Dobrindt. Decizia vine după un an marcat de sute de survoluri suspecte deasupra bazelor militare și a infrastructurii critice.

Noua structură va funcționa în cadrul diviziei naționale de operațiuni speciale a poliției federale și va avea competențe extinse: detectarea, interceptarea și, la nevoie, neutralizarea dronelor ostile.

Ne confruntăm cu amenințări hibride, iar dronele sunt deja parte a acestui peisaj. Nu putem permite ca acestea să devină un pericol pentru securitatea noastră, a declarat Dobrindt, la un eveniment organizat în apropiere de Berlin.

Unitate cu 130 de ofițeri și tehnologie avansată

Echipa va ajunge treptat la 130 de ofițeri dislocați pe întreg teritoriul Germaniei, pregătiți să intervină rapid în zone sensibile. Guvernul a alocat peste 100 de milioane de euro pentru acest an și pentru anul viitor, fonduri destinate achiziției de tehnologii anti-drone, de la senzori și sisteme de detectare până la dispozitive de bruiaj capabile să perturbe sau să preia controlul aparatelor.

Ministrul a confirmat că Germania va cumpăra echipamente atât de la producători autohtoni, cât și israelieni, iar achiziții suplimentare sunt planificate în următoarele luni.

Posibil centru federal-statal de răspuns la amenințările cu drone

Miniștrii de interne ai landurilor vor decide în această săptămână dacă vor crea un centru comun federal–statal pentru combaterea dronelor, care ar reuni poliția federală și regională, precum și armata. Scopul ar fi coordonarea națională a detecției și răspunsului, în contextul în care activitățile suspecte devin tot mai frecvente.

Zboruri suspecte în creștere și vulnerabilități europene

Agențiile de securitate germane au monitorizat în acest an sute de drone care au survolat instalații militare, zone navale și infrastructuri critice. În Europa, dronele comerciale sunt folosite tot mai des pentru spionaj, testarea apărării și acțiuni hibride. Deși unele guverne au semnalat posibile legături cu Rusia, nu există dovezi concludente.

Aeroporturi din Marea Britanie, Franța și Germania au fost forțate să își suspende activitatea după incursiuni ale dronelor, iar recent aceste țări au trimis experți în Belgia pentru a gestiona incidente din jurul unor obiective sensibile.

În timp ce amenințarea crescândă obligă statele europene să se adapteze, rămâne o provocare majoră identificarea unor metode sigure și legale de neutralizare a dronelor, fără a pune în pericol populația aflată la sol.

