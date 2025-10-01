Germania avertizează asupra amenințării tot mai mari reprezentate de drone, pe măsură ce incidentele se înmulțesc

Ministrul german de Interne a tras miercuri un semnal de alarmă privind o „amenințare în creștere” din partea dronelor, după ce au apărut noi detalii despre o incursiune de săptămâna trecută în nordul Germaniei, scrie AFP.

Potrivit revistei Der Spiegel, care citează un raport intern al guvernului, dronele observate deasupra infrastructurilor sensibile și a facilităților militare din landul Schleswig-Holstein par să fi fost trimise deliberat pentru a supraveghea zona.

Aceste incursiuni vin la scurt timp după o serie de observații similare de drone în apropierea aeroporturilor și bazelor militare din Danemarca și Norvegia. Suspiciunea a căzut asupra Rusiei, deși Moscova a respins acuzațiile.

Ministrul de Interne Alexander Dobrindt a subliniat că Germania trebuie să „găsească noi răspunsuri pentru această amenințare hibridă”, inclusiv prin creșterea capacităților de detectare, evaluare și, eventual, doborâre a acestor aeronave.

O mare parte din ceea ce vedem astăzi poate fi considerat o provocare – și așa evaluăm și incidentele de săptămâna trecută din Schleswig-Holstein, a spus Dobrindt.

Săptămâna trecută, Dobrindt a anunțat planurile Germaniei de a înființa un „centru de apărare împotriva dronelor”, care va reuni expertiza guvernului federal și a celor landuri. De asemenea, el a declarat că intenționează să revizuiască legislația privind siguranța aeriană pentru a permite „doborârea dronelor” de către forțele armate.

Conform Der Spiegel, dronele au fost observate pentru prima dată deasupra unui șantier naval al Thyssenkrupp Marine Systems în jurul orei 21:00, ora locală, joi seara. Alte obiective vizate aparent de drone au inclus o centrală electrică de coastă, o rafinărie de combustibil aviatic și Canalul Kiel.

De asemenea, au fost semnalate drone suspecte deasupra unei baze militare din localitatea Sanitz joi și deasupra comandamentului naval din orașul Rostock vineri.

Liderii UE urmează să discute consolidarea apărării Europei într-un summit de la Copenhaga care începe vineri.

