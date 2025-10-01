De către

Germania a autorizat livrări de echipamente militare către Israel, în valoare de 2,46 milioane de euro, potrivit unui răspuns oficial citat de agenția dpa. Acestea sunt încadrate la categoria „alte bunuri militare” și nu includ arme de război, a precizat Ministerul Economiei.

Decizia vine după ce, pe 8 august, cancelarul Friedrich Merz a dispus suspendarea parțială a exporturilor de echipament militar care ar putea fi folosit în războiul din Fâșia Gaza.

Măsura a fost un răspuns la intensificarea acțiunilor militare israeliene și a reprezentat o schimbare în atitudinea Germaniei față de guvernul condus de Benjamin Netanyahu.

În primele cinci săptămâni de la intrarea în vigoare a suspendării, nu a fost aprobat niciun export.

Totuși, între 13 și 22 septembrie, transporturi militare de 2,46 milioane de euro au primit undă verde. Prin comparație, între 1 ianuarie și 8 august 2025, licențele pentru Israel au depășit 250 de milioane de euro.

Critici din partea Israelului

Natura exactă a bunurilor rămâne neclară, însă ministerul a enumerat opt categorii, de la rachete și torpile la echipamente navale. Oficialii germani sugerează că valoarea modestă și lipsa armelor de război indică mai degrabă accesorii sau componente militare.

Suspendarea parțială a exporturilor a stârnit reacții dure în Israel. Premierul Benjamin Netanyahu a acuzat Berlinul că „recompensează Hamas pentru terorism” și și-a exprimat dezamăgirea față de cancelarul Merz.

