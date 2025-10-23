George Soros, distins cu Premiul European pentru Drepturile Civile ale romilor și sintilor

BERLIN — Fundațiile pentru o Societate Deschisă (Open Society Foundations) anunță cu mândrie că George Soros a fost distins cu Premiul European pentru Drepturile Civile ale romilor și sintilor.

Premiul a fost instituit în memoria supraviețuitorilor Holocaustului și pionierilor mișcării pentru drepturile civile ale romilor, Oskar și Vinzenz Rose, și este susținut de una dintre principalele fundații caritabile din Germania, Fundația Manfred Lautenschläger.

Distincția a fost acordată în semn de recunoaștere a angajamentului de zeci de ani al lui George Soros față de promovarea drepturilor, demnității și emancipării comunităților rome din întreaga Europă.

Domnul George Soros și Jim Yong Kim vizitează școala din Frumușani și ascultă elevii și profesorii povestind despre experiențele lor de când școala beneficiază de sprijin.

De mai bine de patru decenii, George Soros, fondatorul Open Society Foundations, a fost un aliat constant al romilor — cea mai numeroasă și mai defavorizată minoritate etnică din Europa.

Prin eforturi filantropice susținute, Soros a sprijinit organizațiile conduse de romi să combată discriminarea, să extindă accesul la educație și justiție, să îmbunătățească dezvoltarea timpurie a copiilor și serviciile medicale, precum și să amplifice vocile romilor în viața publică. Printre aceste inițiative se numără sprijinul pentru crearea Centrului European pentru Drepturile Romilor (ERRC), Fondului pentru Educația Romilor (REF) și Deceniului Incluziunii Romilor, care împreună au ajutat peste 150.000 de elevi romi să meargă la școală, au contestat segregarea în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și au ridicat profilul public al liderilor romi.

În anul 2017, Consiliul Europei și Open Society Foundations au oferit sprijin instituțional, material și financiar pentru lansarea Institutului European al Romilor pentru Arte și Cultură (ERIAC) la Berlin.

Acest efort a culminat în 2024 cu lansarea Fundației Romilor pentru Europa — o instituție independentă, condusă de romi, înființată cu o contribuție de 100 de milioane de euro din partea Open Society Foundations.

Angajamentul actual al lui Soros include și promovarea emancipării economice. Prin Fondul pentru Dezvoltare Economică Soros, Open Society Foundations a susținut un program pilot de Dezvoltare a Antreprenoriatului Romilor, care a demonstrat că antreprenorii romi — excluși de multă vreme din economia formală europeană — sunt la fel de solvabili ca și colegii lor ne-romi atunci când au acces echitabil la finanțare, contestând astfel prejudecățile adânc înrădăcinate privind riscul și fiabilitatea.

Primind premiul în numele tatălui său, Alexander Soros, președintele Open Society Foundations, a declarat:

Parteneriatul tatălui meu cu comunitățile rome a fost mereu întemeiat pe o credință profundă în dreptate, demnitate și autodeterminare. Acest premiu reprezintă o recunoaștere puternică a acelei călătorii comune — și un apel de a continua lupta împotriva prejudecăților și excluderii.

”În copilărie, i-am însoțit pe părinții mei în vizitele din întreaga Europă, unde se întâlneau cu lideri și familii rome. Acele experiențe mi-au lăsat o amprentă de neșters și mi-au modelat propriul angajament față de drepturile omului. Astăzi, ca președinte al Open Society Foundations, sunt mândru să duc mai departe această muncă vitală și să stau alături de comunitățile rome în lupta lor pentru drepturi egale și libertate.

Discriminarea pe care o trăiesc romii este o amenințare pentru întreaga Europă. Niciunul dintre noi nu este liber până când nu suntem cu toții liberi.”

George Soros crede că adevărata integrare va fi atinsă doar atunci când romii nu vor mai fi dezavantajați din cauza etniei lor. El consideră lupta lor drept un test esențial al angajamentului Europei față de propriile sale principii de egalitate și drepturi ale omului.

Într-o declarație, Soros a reflectat asupra relației sale îndelungate cu comunitatea romă:

Romii au îndurat secole de discriminare și marginalizare, înrădăcinate într-o istorie lungă de violență — de la Holocaust până la sterilizări forțate, despărțiri de copii și evacuări.

”Aceste nedreptăți continuă să reapară, așa cum s-a văzut în timpul pandemiei de COVID-19 și, mai recent, atunci când romii care fugeau din calea războiului din Ucraina s-au confruntat cu bariere în accesul la adăpost și ajutor. Am crezut mereu că societățile deschise trebuie să protejeze drepturile tuturor — mai ales ale celor excluși. Să lucrez alături de lideri și comunități rome a fost una dintre cele mai semnificative părți ale activității mele de-o viață.”

Premiul European pentru Drepturile Civile ale Sintilor și Romilor, înființat în 2007 pentru a marca cea de-a 10-a aniversare a Centrului de Documentare și Cultură al Sintilor și Romilor din Germania, onorează persoane, grupuri sau instituții — în principal din populația majoritară — care depun eforturi excepționale pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului a sintilor și romilor.

Din 2019, premiul este acordat în memoria supraviețuitorilor Holocaustului Oskar și Vinzenz Rose, pionieri ai mișcării pentru drepturile civile ale romilor din Germania.

Laureatul din 2023 a fost arhitectul american Daniel Libeskind, pentru contribuțiile sale la cultura memoriei și pentru operele sale arhitecturale dedicate comemorării victimelor rome, sinti și evreiești ale Holocaustului.

În 2021, premiul i-a fost decernat fostei cancelare germane Angela Merkel, pentru conducerea sa în promovarea incluziunii și combaterea discriminării.

Actrița romă Mihaela Drăgan, de la Teatrul Feminist Giuvlipen din România, susține un spectacol la deschiderea oficială a Institutului European al Romilor pentru Arte și Cultură (ERIAC), desfășurată la Ministerul de Externe al Germaniei, la Berlin, pe 8 iunie 2017.

George Soros a anunțat că va dona suma aferentă premiului către Fondul pentru Educația Romilor (Roma Education Fund), care sprijină comunitățile rome prin programe de formare profesională, ocupare a forței de muncă și educație de calitate — de la educația timpurie până la cea universitară — întărind reziliența acestora și capacitatea de a prospera în fața provocărilor sociale și economice.

”Este o mare onoare pentru mine să primesc Premiul European pentru Drepturile Civile ale romilor și sintilor.

Încă de la începutul activității mele alături de comunitățile rome, chiar romii au fost cei care au condus eforturile de a-și îmbunătăți viața, sprijiniți de numeroși parteneri care împărtășesc convingerea că fiecare persoană trebuie tratată în mod egal și cu demnitate.

S-au înregistrat progrese reale, însă lupta nu s-a încheiat. Secolele de marginalizare nu pot fi înlăturate peste noapte, iar discriminarea încă persistă.

Numărul tot mai mare de lideri, antreprenori, cercetători și studenți romi care își modelează propriul viitor îmi dă o mare speranță.

Este potrivit ca fondurile aferente premiului să fie direcționate către Fondul pentru Educația Romilor (Roma Education Fund), care îi sprijină pe tinerii romi să își continue studiile și să își construiască o viață mai bună pentru ei și pentru comunitățile lor.

Determinarea lor arată că schimbarea durabilă prinde rădăcini.” A declarat George Soros.

Sunt recunoscător pentru această recunoaștere și pentru toți cei care continuă această muncă importantă. a adăugat George Soros la primirea premiului.

1997, Budapesta, Ungaria. Tabăra de vară „Roma Pride”

George Soros discută cu tineri romi la o tabără de vară organizată la Budapesta, în 1997.

George Soros, marcat de experiența supraviețuirii în Ungaria ocupată de naziști și, mai târziu, de represiunea comunistă, și-a dedicat viața promovării libertății, justiției și societăților deschise.

Experiențele sale timpurii i-au insuflat o înțelegere profundă a pericolelor autoritarismului și a importanței protejării drepturilor individuale.

De-a lungul ultimelor patru decenii, el a contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la cauze care promovează drepturile omului, educația, reforma democratică și incluziunea socială.

Soros și-a început activitatea filantropică internațională în 1979, oferind burse pentru studenții de culoare din Africa de Sud în perioada apartheidului — marcând începutul unui angajament pe viață de a sprijini persoanele excluse de la oportunități.

El a fost un pionier al modelului de colaborare directă cu comunitățile locale, prin care a sprijinit mișcările civice de la firul ierbii și organizațiile societății civile.

Această abordare a contribuit la construirea unor instituții reziliente și la facilitarea tranzițiilor democratice — mai ales în Europa de Est post-comunistă.

Prin intermediul Open Society Foundations, Soros a susținut inițiative în peste 100 de țări. Activitatea sa acoperă domenii precum drepturile civile, accesul la justiție, educația, sănătatea publică și accesul la informație.

El a fondat Universitatea Central-Europeană (Central European University – CEU) pentru a promova gândirea critică și libertatea academică și a fost un susținător constant al presei independente, jurnalismului de investigație și artelor.

Acest sprijin include finanțarea continuă a instituțiilor culturale, a educației multilingve și a liberei expresii artistice, considerate elemente esențiale ale unei societăți deschise.

De la sprijinirea minorității rohingya până la ajutorul oferit civililor din Sarajevo, activitatea lui Soros s-a concentrat constant pe întărirea comunităților marginalizate — inclusiv a romilor din Europa — prin justiție, demnitate și incluziune.

Angajamentul său față de romi include investiții în inițiative conduse de romi care urmăresc păstrarea patrimoniului cultural, promovarea drepturilor lingvistice, desegregarea, educația timpurie, drepturile femeilor și incluziunea economică.

De asemenea, aceste eforturi vizează accesul echitabil la servicii medicale și locuințe, combaterea discriminării anti-romi și a discursului instigator la ură.

Munca lui Soros se bazează pe principiul conform căruia sănătatea unei societăți se măsoară prin modul în care aceasta își tratează minoritățile.

Fie că este vorba despre apărarea drepturilor refugiaților, protejarea comunităților LGBTQ+ sau combaterea rasismului sistemic, filantropia sa a prioritizat întotdeauna persoanele cele mai excluse de la putere și oportunitate.

Moștenirea sa confirmă faptul că societățile deschise și incluzive — în care toate vocile sunt respectate și reprezentate — sunt mai puternice, mai libere și mai reziliente.

