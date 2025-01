Aflat la Washington pentru inaugurarea lui Donald Trump, George Simion a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Liderul AUR a afirmat că, deși partidul său îl va susține în continuare pe Călin Georgescu dacă va mai candida la alegerile prezidențiale din mai, „nu toate ideile” AUR corespund cu ideile acestuia.

Simion a afirmat acest lucru făcând referire la bazele americane și NATO de pe teritoriul României, despre care liderul AUR spune că și-ar dori „și mai multe”.

„Americanii au o bază la noi și vorbea despre ea, niște termeni care nu sunt nici în acord cu NATO, nici în acord cu partenerii americani, în sensul în care vor să atace Rusia prin baza noastră. Să mă înțelegeți corect, eu nu sunt un apărător al domnului Georgescu. Am văzut că are mulți avocați. Eu sunt un apărător al democrației, al statului de drept, al libertății și din acest punct de vedere, eu susțin că trebuie să avem alegeri libere, alegeri corecte și trebuie să respectăm voința românilor. Nu toate ideile noastre corespund cu ideile domnului Georgescu. (…) Noi ne-am dori mai multe baze NATO, nu doar baze americane în România, avem nevoie de securitate, avem nevoie să întărim actualele acorduri de securitate care au fost încălcate de către Rusia”, a declarat liderul AUR.

George Simion a precizat că nu are nicio informație despre așa-zisa invitație pe care Călin Georgescu ar fi primit-o pentru a participa la ceremonia de inaugurare a președintelui Donald Trump.

Călin Georgescu va fi susținut de AUR dacă se respectă democrația

Întrebat dacă va candida din nou la prezidențiale sau dacă AUR îl va suține pe Călin Georgescu, Simion a răspuns: „Dacă am învățat ceva din zilele acestea petrecute în Statele Unite, cred că trebuie să respectăm voința poporului. Iar dacă românii l-au votat pe domnul Georgescu într-un număr mare și sondajele dumneavoastră, care au fost arătate mai devreme pe post, au arătat că ar fi votat din nou, dorința noastră este de a-l sprijini pe domnul. Nu voi candida atâta timp cât se respectă democrația. Noi trebuie să fim niște apărători ai democrației și să admitem că Călin Georgescu, cu bune și rele, este cel preferat de români”.

„Dacă domnul Georgescu nu va candida, noi vom face tot ce ține de noi ca să reintrăm în cursul democratic, cursul constituțional, pentru că atâta timp cât nu sunt prezentate dovezi că dumnealui a încălcat în vreun fel sau altul legislația electorală, legile statului român, constituția are tot dreptul să candideze. De aceea vom face orice. Și noi suntem destul de stăruitori în eforturile noastre, pentru ca și dumnealui, și doamna Șoșoacă, și orice român care nu este condamnat definitiv, să poată candida și să își exercite dreptul constituțional de a alege și de a fi ales”, a mai adăugat Simion.

Liderul AUR a afirmat, de asemenea, că a vorbit despre decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024 cu mai multe oameni „foarte importanți” din SUA și „toți au fost șocați”. Potrivit acestuia, Donald Trump Jr. și Elon Musk i-au spus că speră că România „va reveni la democrație”.

George Simion se laudă că merge la învestirea lui Donald Trump „fără bani”: Am fost invitat

George Simion anunță că se duce în SUA, la inaugurarea lui Donald Trump. „Nu am plătit, am fost invitat să fiu acolo”, a spus el într-un mesaj video postat pe Facebook.

„Voi fi în SUA la inaugurarea lui Donald Trump, nu am plătit, am fost invitat să fiu acolo ca vicepreședinte al ECR (Conservatorilor și Reformiștilor Europeni) și ca președinte al AUR. Vă țin la curent cu toate demersurile pe care le desfășurăm”, a spus el.

Simion a susținut că înainte de a fi suspendat, Klaus Iohannis trebuie să vacanteze postul.

Vom folosi toate instrumentele posibile, a anunțat liderul AUR, care a susținut că partidul lui e singurul care luptă pentru alegeri libere și democrație, acuzând USR că „girează președinția ilegitimă a lui Iohannis”.

