Președintele AUR a votat primul la secția de votare de la Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani, unde a absolvit mama sa

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat la ieşirea de la urne, că a votat pentru copiii României, pentru românii „plecaţi în pribegie” şi pentru seniorii din țară.

„Am votat cu gândul la Ziua Naţională, la înaintaşi, şi totodată la cei tineri, la copilul meu, Radu, la toţi copiii României. Am votat ca pentru prima oară, după 35 de ani, să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe, de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată. Am votat cu gândul la românii plecaţi în pribegie peste hotare, am votat cu gândul că ei nu sunt nici trădători, nici muncitori necalificaţi. Am votat cu gândul la seniorii noştri, care astăzi sunt umiliţi, la cei care sunt ţinuţi prizonieri, prin vouchere, prin cupoane, prin diferite ajutoare sociale”, a declarat George Simion.

El a transmis un mesaj și primarilor din țară.

„Mi-aş dori din suflet să avem parte de un proces de vot corect. Mi-aş dori din suflet să se audă mesajul transmis de români duminica trecută. De asta trimit un mesaj primarilor: Staţi departe de secţiile de vot. Lăsaţi în pace oamenii vulnerabili, lăsaţi în pace cei care primesc ajutoare sociale. Plecaţi de lângă urna mobilă. Nu mai încercaţi să faceţi ce aţi făcut timp de 35 de ani, că nu mai merge. Ăsta a fost mesajul poporului român. Lăsaţi-vă de coţcării”, a mai spus Simion.