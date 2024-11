Genoa colaborează cu „The Undertaker” pentru prezentarea primului echipament negru din istoria clubului!

Genoa a atras atenția în lumea sportului printr-o colaborare surprinzătoare, asociindu-se cu Mark Calaway, cunoscut sub numele de scenă „The Undertaker”, una dintre cele mai mari legende ale wrestlingului profesionist.

Clubul italian, cel mai vechi din Serie A, a ales astfel un simbol iconic pentru a promova primul echipament de culoare neagră din istoria sa, parte a campaniei „The Golden Dark Side of Genoa”. Lansarea acestui echipament marchează o mișcare inedită pentru echipa antrenată de Alberto Gilardino.

The Undertaker, imaginea noului echipament negru al lui Genoa

Colaborarea dintre „The Undertaker” și Genoa a început după ce fostul luptător din WWE a început să urmărească contul oficial al echipei pe Instagram. Încântat de noua conexiune, Genoa a transformat această interacțiune într-o campanie dedicată, în care The Undertaker a devenit imaginea echipamentului de rezervă al echipei, într-o culoare neagră care simbolizează „partea întunecată” și tradițiile orașului italian.

„O viață întreagă în ring înainte de o retragere binemeritată, cu câteva reveniri electrizante. Un loc în Hall of Fame, multe titluri de campion. Aura unui erou, atât pentru aceste generații, cât și pentru cele trecute. Doamnelor și domnilor, iată-l pe The Undertaker. Da, chiar el este, pozând cu tricoul după ce a dat „follow” contului de Instagram. Unii oameni trăiesc șapte vieți într-una singură, iar el are porecla binecuvântată de „The Undertaker” (antreprenor de pompe funebre). Ei bine, da. Este traducerea literală a poreclei. Povestea lui, chipul lui, popularitatea lui sunt imortalizate în filme și documentare, jocuri video și evenimente”, au scris cei de la Genoa în comunicatul oficial de lansare a echipamentului.

După anunțul acestei colaborări, suporterii clubului și fanii wrestlingului din întreaga lume au primit cu entuziasm vestea.

Cristiano Ronaldo și The Undertaker, moment special în fotbalul saudit

Această legătură a lui The Undertaker cu fotbalul nu este singulară. În februarie, fostul luptător a fost invitat special la o finală organizată de Al-Hilal în Arabia Saudită, parte a unui parteneriat strategic între WWE și autoritățile saudite. Evenimentul a marcat o întâlnire unică între „The Deadman” și Cristiano Ronaldo, actualul star al echipei Al-Nassr, care s-a arătat impresionat de apariția legendei WWE.

The Undertaker, un simbol al wrestlingului, și-a construit o carieră memorabilă prin performanțe și prin persona iconică a unui personaj macabru, fiind recunoscut și premiat pentru acest rol care a marcat o generație de fani ai sportului. Cu o activitate neîntreruptă de trei decenii în WWE, de la debutul său în 1990 până la retragerea din 2020, The Undertaker este, de asemenea, cunoscut pentru recordul său remarcabil de la WrestleMania, unde a înregistrat 23 de victorii și doar două înfrângeri.

În prezent, Genoa se află pe locul 17 în Serie A, cu 10 puncte după primele 12 etape.