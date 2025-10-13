Gabriela Ruse, eliminată în calificările de la Osaka! România rămâne cu doar două reprezentante pe tabloul principal

Gabriela Ruse a pierdut finala calificărilor în fața Varvarei Gracheva, după un meci echilibrat în primul set, dar controlat clar de franțuzoaică în partea a doua.

Gabriela Ruse nu a reușit să ajungă pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Osaka, fiind învinsă în această dimineață de Varvara Gracheva (locul 83 WTA) în două seturi, scor 7-6 (2), 6-2, la capătul unui meci care a durat o oră și 36 de minute.

Românca, aflată pe locul 99 mondial și cap de serie numărul 8 în calificări, a început meciul foarte bine, dominând primele game-uri. Ruse a condus cu 2-0, cedând doar două puncte în primele schimburi, însă avantajul s-a risipit rapid. Gracheva a preluat controlul, câștigând cinci game-uri consecutive și ducând scorul la 5-2.

Chiar și așa, sportiva noastră a avut o revenire curajoasă, reușind să egaleze la 5-5 și să trimită setul în tiebreak. Acolo, însă, experiența și constanța franțuzoaicei au făcut diferența: Gracheva s-a impus cu 7-2 și a închis primul act.

Gracheva a dominat clar finalul de meci

Setul secund a fost controlat în totalitate de Gracheva. Aceasta a luat un start excelent, conducând cu 4-0, profitând de erorile neforțate ale româncei și de lipsa de precizie pe serviciu.

Deși Gabriela Ruse a reușit să își adjudece două game-uri consecutive, reducând din diferență, adversara sa nu i-a mai oferit nicio șansă de revenire. Gracheva a închis meciul după ce a câștigat ultimele două game-uri, impunându-se cu 6-2 și obținând calificarea pe tabloul principal.

Pentru Gabriela Ruse, eliminarea de la Osaka reprezintă o nouă dezamăgire într-un sezon fluctuant, marcat de momente bune, dar și de dificultăți în a menține un nivel constant.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, singurele românce rămase în competiție

După eliminarea Gabrielei Ruse, România mai are doar două jucătoare pe tabloul principal la Osaka: Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.

Jaqueline Cristian (locul 47 WTA) a avut noroc la tragerea la sorți și va întâlni în primul tur o jucătoare venită din calificări, al cărei nume urma să fie stabilit în cursul zilei.

În schimb, Sorana Cîrstea (locul 51 WTA) își cunoaște deja adversara: românca va juca împotriva Moyuka Uchijima (locul 81 WTA), sportivă din Japonia, ajunsă pe tabloul principal datorită unui wild-card. Meciul Soranei este programat nu înainte de ora 09:20 (ora României).

Turneul WTA 250 de la Osaka, dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, se desfășoară pe hard și reprezintă una dintre ultimele competiții asiatice din acest final de sezon, înaintea turneelor din Zhengzhou și Zhuhai.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!