Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că a împușcat doi presupuși sabotori, informează luni dpa, potrivit The Moscow Times.

FSB i-a acuzat luni de tentativă de sabotaj la liniile de cale ferată aglomerate dintre orașele Barnaul și Biisk din regiunea siberiană Altai.

Potrivit unui comunicat al FSB, suspecții s-au opus arestării sâmbătă și au fost în consecință ‘lichidați’. O organizație teroristă i-a recrutat pentru acțiuni de sabotaj și terorism, iar Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi coordonat această operațiune, adaugă comunicatul.

Sunt mai multe fabrici de armament la Biisk.

Televiziunea de stat rusă a difuzat o filmare realizată de FSB cu operațiunea împotriva presupușilor autori ai atacului de pe un pod de cale ferată. Înregistrarea video, ce nu a putut fi verificată din surse independente, a arătat de asemenea trupurile celor uciși.

De la începutul invaziei la scară mare declanșată de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, au existat numeroase cazuri de sabotaj la liniile de cale ferată și la alte infrastructuri în Rusia, precum și atacuri țintite asupra personalului militar și a susținătorilor războiului.

