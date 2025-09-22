Inspectorii Direcției Generale Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu 266,5 milioane de lei.

Potrivit ANAF, o societate-paravan încasa sumele transmise de platformele de transport alternativ, reținea un comision între 5 și 10%, iar diferența era redirecționată către șoferi, fără fiscalizare – fie cash, fie prin virament.

În urma controalelor efectuate în 2025, inspectorii au constatat nereguli legate de impozitul pe venit și de neplata contribuțiilor sociale obligatorii. Alte abateri au fost sancționate cu amenzi de 4,8 milioane de lei.

De asemenea, au fost identificate 30 de cazuri în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu emiteau bonuri, fiind amendați conform legii.

Sesizări penale și măsuri de prevenție

Pentru combaterea fraudei, ANAF a sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri.

Ministerul Finanțelor a introdus, în premieră, declarația informativă D397, care obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date direct către Fisc. Noul mecanism permite un control în timp real și analize de risc fiscal direcționate strict către situațiile cu potențial de evaziune.

„Direcţia generală antifraudă fiscală deţine date complete, obţinute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale şi ţintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal”, precizează ANAF.

Obiectivul autorităților

ANAF susține că măsurile adoptate au rolul de a combate munca nedeclarată și subdeclarată în transportul alternativ, dar și de a proteja operatorii corecți din domeniu, care respectă legislația fiscală.

