Frauda în ride-sharing lovește bugetul statului: ANAF descoperă prejudiciu de 175 de milioane de lei

Autoritățile fiscale au descoperit un caz masiv de evaziune în sectorul transportului alternativ (ride-sharing), prejudiciul estimat fiind de 175 de milioane de lei. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat 128 de firme, care funcționau la negru, fără a declara veniturile obținute și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor.

Operațiunea, inițiată pe 29 septembrie, a vizat identificarea practicilor evazioniste, cum ar fi plata salariilor la negru și nedeclararea veniturilor. Pentru recuperarea prejudiciului, DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor patrimoniale ale societăților, conturilor bancare și a sumelor urmărite.

Metodele prin care operatorii evitau fiscalizarea

Investigațiile DGAF au arătat că majoritatea companiilor foloseau diverse scheme pentru a sustrage bani de la bugetul de stat:

Contracte de comodat fictive: șoferii transmiteau autoturismele personale operatorilor de transport pentru a le înregistra pe platformele de ride-sharing, aparent legal, dar fără declarații fiscale.

Plată la negru și nedeclararea veniturilor: companiile opreau un comision de până la 15% din încasările platformelor, restul banilor fiind plătit șoferilor în numerar.

Muncă la negru sau subdeclarată: mulți șoferi nu erau angajați legal sau erau angajați cu normă parțială, fără ca firmele să plătească contribuțiile sociale.

Omiterea înregistrării veniturilor: veniturile nu erau raportate în evidența contabilă și nu erau declarate către autoritățile fiscale, cauzând direct prejudiciul.

De asemenea, controalele au relevat că multe mașini nu erau dotate cu aparate de marcat electronice fiscale, deși cursele erau încasate în numerar. Într-un caz, o flotă de 230 de vehicule nu dispunea de astfel de aparate.

ANAF subliniază că astfel de practici nu afectează doar veniturile bugetare, ci și drepturile șoferilor. Aceștia sunt privați de calitatea de salariat și, implicit, de protecția socială, asigurările de sănătate și dreptul la pensie. Legislația privind transportul alternativ prevede că șoferii trebuie să fie angajați legal sau titulari ai vehiculului prin forme legale, cum ar fi PFA, întreprindere individuală sau firmă.

