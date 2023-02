Frații Tate spun că vor dona 100 de milioane și fac noi dezvăluiri din închisoare. Mesaje halucinante transmise

Andrew Tate anunță că va dona „100 de milioane pentru a înființa o organizație caritabilă care să protejeze bărbații de acuzațiile false”.

”Ma aflu în această celulă pentru că nu mi-am inchis gura, pentru că refuz să mă opresc din ascensiune. Aș fi putut să mă opresc la primul meu milion, să mă opresc la primele 10 sau 100. Există un motiv pentru care majoritatea eroilor au petrecut ceva timp într-o celulă”, a scris Andrew Tate.

I updated my will from prison.



I will be donating 100 million to start a charity to protect men from false accusations.