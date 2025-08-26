Frații Poștoacă și partenerii Nordis scapă de controlul judiciar și de sechestrul de 15 milioane de euro

Decizia Curții de Apel București este definitivă și irevocabilă

Curtea de Apel București a decis luni, 25 august, revocarea controlului judiciar în cazul fraților Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Adrian Poștoacă și Florin Alexandru Poștoacă, astfel încât aceștia nu mai sunt supuși niciunei restricții legale. Măsura vine după ce, săptămâna trecută, aceeași instanță luase o decizie similară pentru Vladimir Ciorbă, asociatul lor în afaceri. La începutul lunii august, procurorul DIICOT prelungise controlul judiciar față de cei patru inculpați până în luna octombrie. Decizia Curții de Apel București este definitivă și irevocabilă.

În paralel, CAB a dispus și ridicarea sechestrelor instituite de DIICOT asupra bunurilor lor, în valoare de aproximativ 15 milioane de euro, măsură luată pe 19 august. Sechestrul fusese aplicat pentru a asigura recuperarea eventualelor prejudicii în dosarul instrumentat de DIICOT, scrie Hotnews.

Frații Poștoacă au contestat prelungirea controlului judiciar, iar instanța le-a admis plângerile. „Admite plângerile formulate de inculpați împotriva ordonanțelor prin care s-a dispus prelungirea măsurilor controlului judiciar și revocă aceste măsuri”, se arată în soluția Curții. Aceeași decizie a vizat și cel de-al treilea frate, într-un dosar separat.

Emanuel, Nicolae și Florin Poștoacă fuseseră reținuți pe 5 februarie 2025. Emanuel Poștoacă, fost agent imobiliar și fondator al Nordis Group, deține împreună cu Vladimir Ciorbă calitatea de acționar principal. Grupul Nordis este anchetat pentru constituire de grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, în legătură cu presupusa colectare de peste 957 milioane lei de la clienți pentru apartamente de lux care nu au fost livrate.

Procurorii susțin că membrii grupului ar fi folosit fondurile companiei pentru cheltuieli de lux fără legătură cu activitatea economică: zboruri private și elicoptere în destinații precum Nisa, Madrid, Mykonos sau Paris, unde nu au avut loc evenimente imobiliare sau întâlniri de afaceri.

Anterior ridicării controlului judiciar, Curtea de Apel București a decis eliminarea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile, argumentând că prelungirea acestora de către procuror nu a respectat termenele legale. Emanuel Poștoacă a transmis un comunicat în care solicită DIICOT să nu instituie noi sechestre, invocând că acestea ar împiedica desfășurarea activităților companiei în insolvență, afectând interesele creditorilor și finalizarea proiectelor imobiliare.

Fondatorul Nordis neagă orice implicare politică a firmei și spune că nu a sponsorizat niciodată persoane sau partide politice și că acuzațiile aduse, nu trebuie să afecteze activitatea curentă a companiei.

Fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a recunoscut anterior că a zburat alături de liderul PSD Marcel Ciolacu cu un avion privat închiriat de Nordis, confirmând că aceste călătorii au avut loc „de câteva ori, și cu el, și fără”. Premierul Marcel Ciolacu a publicat documente ce ar demonstra că și-a achitat personal costurile pentru aceste zboruri.

