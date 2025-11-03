Procurorii suspectează că este vorba despre un sistem complex de transferuri frauduloase de active, către firme din aceeași sferă de control

Șase dintre cele 78 de percheziții desfășurate luni în cadrul operațiunii „Jupiter 4” au avut loc în județul Bihor, vizând, potrivit unor surse judiciare, frații Micula și companii afiliate acestora, scrie News.ro. Procurorii suspectează că ar fi orchestrat un sistem complex de transferuri frauduloase de active, în valoare totală de 163 de milioane de lei, către firme din aceeași sferă de control, cu scopul de a evita recuperarea de către stat a unui ajutor de stat, declarat ilegal de instanțele europene.

Potrivit Parchetului General, ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice. Perchezițiile au avut loc la sedii și puncte de lucru ale mai multor societăți comerciale din Bihor, fiind cercetate infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare.

Anchetatorii susțin că două persoane cu rol decizional ar fi administrat, între 2018 și 2024, un grup de nouă firme, punând în practică un mecanism contractual menit să transfere active valoroase, terenuri, hale industriale, echipamente de producție, către alte opt societăți controlate indirect de aceleași persoane. Scopul, spun procurorii, ar fi fost reducerea bazei de executare a companiilor obligate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene să restituie statului aproximativ 400 de milioane de euro.

Declinul valorii activelor a fost vizibil: doar în cazul SC European Drinks SA, patrimoniul s-ar fi redus de la 560 de milioane de lei în 2018 la 300 de milioane în 2023, tendința similară fiind observată și în cazul celorlalte firme din grup. În paralel, alte societăți afiliate, precum SC European Drinks International SRL sau SC Pro Quadriga SRL – au înregistrat creșteri accelerate, prin preluarea activelor cedate.

Procurorii au indicii că vânzările și compensările invocate pentru justificarea tranzacțiilor ar fi fost, în realitate, artificii contabile, fără baze comerciale solide, menite să golească patrimoniul companiilor vizate de obligațiile către stat.

Operațiunea „Jupiter 4” este derulată sub coordonarea Parchetului General, cu sprijinul polițiștilor bihoreni și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile Cluj-Napoca. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a prejudiciului și a responsabilităților penale.

