Fratele lui Michael Jackson s-a stins din viață. Tito Jackson avea 70 de ani

Tito Jackson, cunoscut pentru contribuțiile sale esențiale la succesul legendarului grup The Jackson Five, a murit duminică, la vârsta de 70 de ani. El a făcut infarct în timp ce conducea.

Fratele lui Michael Jackson, Tito Jackson, s-a stins din viață

Vestea tristă a fost confirmată de Steve Manning, prieten și fost manager al familiei Jackson, și ulterior de Siggy Jackson, nepotul său. Tito Jackson, născut pe 15 octombrie 1953 în Indiana, a fost un membru important al grupului alături de frații săi Jackie, Jermaine, Marlon și Michael.

În anii 1960 și 1970, The Jackson Five a câștigat popularitate globală cu hituri precum „I Want You Back” și „ABC”, iar contribuția lui Tito la succesul grupului a fost de neînlocuit.

Moartea sa reprezintă o pierdere semnificativă pentru muzica pop și pentru fanii care au crescut ascultând muzica inconfundabilă a The Jackson Five.

Tito Jackson a debutat în industria muzicală în anii 1960, alăturându-se fraților săi în formația The Jackson 5, care a devenit una dintre cele mai populare trupe ale vremii. Împreună cu Michael, Jermaine, Marlon și Jackie, The Jackson 5 a câștigat recunoaștere internațională cu hituri precum „I Want You Back”, „ABC” și „Never Can Say Goodbye”. Tito, cunoscut pentru abilitățile sale de chitarist, a adus o contribuție esențială la sunetul distinctiv al trupei.

Pe lângă activitatea cu The Jackson 5, Tito a avut și o carieră solo notabilă. După ce trupa s-a desființat în anii ’80 și Michael Jackson a început să se bucure de o carieră solo de succes, Tito și-a continuat activitatea muzicală în mod independent. A lansat mai multe albume solo, inclusiv „Tito Jackson” (1973) și „I’m the One” (1989). De asemenea, a participat la diverse proiecte muzicale și colaborări, demonstrând versatilitatea și talentul său continuu în muzică.

