Franţa a solicitat o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre situaţia din Liban care se confruntă cu o creştere a ciocnirilor cu Israelul, a declarat luni ministrul de externe Jean-Noël Barrot, potrivit barrons.com.

„În acest moment, mă gândesc la poporul libanez, în timp ce atacurile israeliene tocmai au făcut sute de victime civile, printre care zeci de copii. Aceste lovituri desfăşurate de ambele părţi ale liniei albastre (linia de demarcaţie a ONU dintre Israel şi Liban) şi mai pe larg în regiune trebuie să înceteze imediat”, a declarat el la tribuna Adunării Generale a ONU.

„Franţa solicită părţilor şi celor care le susţin să detensioneze situaţia şi să evite o conflagraţie regională care ar fi devastatoare pentru toată lumea, începând cu populaţia civilă. Acesta este motivul pentru care am cerut săptămâna aceasta să aibă loc o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate asupra Libanului”, a adăugat noul şef al diplomaţiei franceze care şi-a preluat mandatul luni.

„În Liban, ca şi în alte părţi, Franţa va rămâne pe deplin mobilizată pentru a rezolva crizele majore care rup ordinea internaţională. Ea va lua iniţiative”, a asigurat el.

Consiliul de Securitate ONU are o reuniune de urgență pe tema atacului Iranului asupra Israelului

Consiliul de Securitate al ONU va avea o reuniune de urgență, în ziua de duminică, 14 aprilie 2024, în care va discuta atacul Iranului asupra Israelului.

Reuniunea Consiliului de Securitate va avea loc la cererea Israelului. Ședința Consiliului de Securitate are loc la sediul ONU din New York de la ora locală 16 (ora 20 GMT).

Imediat după ce Iranul a lansat atacul asupra teritoriului israelian, secretarul general al ONU, António Guterres, a transmis pe internet un mesaj în care „condamna cu putere” atacul organizat de Iran.

„I strongly condemn the serious escalation represented by the large-scale attack launched on Israel by Iran. I call for an immediate cessation of these hostilities. Neither the region nor the world can afford another war”, sublinia mesajul transmis de secretarul general al ONU.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!