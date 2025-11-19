Justiția franceză a respins, pentru a doua oară în acest an, solicitarea României de extrădare a lui Paul al României, condamnat definitiv în dosarul Ferma Băneasa.

Curtea de Apel din Paris a decis din nou să nu pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele lui Paul al României.

Nepotul regelui Carol al II-lea are de executat o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare pentru fapte de corupție, sentință pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în decembrie 2020.

Francezii nu sunt însă singurii care au refuzat predarea: și magistrații din Malta au emis anterior o decizie similară.

Condamnare definitivă în dosarul care a produs un prejudiciu uriaș statului român

Paul al României a fost găsit vinovat de trafic de influență și complicitate, după ce anchetatorii au stabilit că, între 2006 și 2013, a acționat alături de o rețea de persoane pentru a obține ilegal proprietăți revendicate ca moștenire regală.

În același dosar au fost condamnate alte 17 persoane, iar prejudiciul estimat de procurori se ridică la 145 de milioane de euro.

