Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și angajații din spitale se numără printre categoriile profesionale care au anunțat grevă

Franța se pregătește pentru o zi de mobilizare socială de amploare, pe fondul nemulțumirilor față de reducerile bugetare anunțate de Guvern. Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și angajații din spitale se numără printre categoriile profesionale care au anunțat grevă, joi, în ceea ce sindicatele descriu drept o „joia neagră” a protestelor, scrie Reuters.

Reprezentanții sindicali au avertizat că statul se confruntă cu o criză „dublă, economică și politică”, iar revendicările lor vizează creșterea cheltuielilor pentru servicii publice, taxarea mai dură a celor bogați și eliminarea controversatei reforme a pensiilor. În paralel, autoritățile se așteaptă la o participare uriașă: peste 250 de manifestații programate, cu până la 900.000 de participanți la nivel național,– o cifră de cinci ori mai mare, decât la protestele spontane din 10 septembrie.

Nemulțumirile apar într-un context politic tensionat. Președintele Emmanuel Macron și noul premier Sebastien Lecornu, instalat recent după demiterea lui Francois Bayrou, trebuie să găsească soluții pentru un deficit bugetar aproape dublu față de pragul de 3%, impus de Uniunea Europeană. Lecornu, dependent de sprijin parlamentar pentru a trece proiectul de buget pe 2026, nu a anunțat încă, dacă va păstra planul de reducere a cheltuielilor cu 44 de miliarde de euro.

„Bugetul va fi decis în stradă”, a avertizat Sophie Binet, liderul sindicatului CGT, care a anunțat mobilizări continue până când Guvernul va oferi „un răspuns adecvat”.

Greva va afecta puternic transportul public. Rețeaua de metrou din Paris și trenurile regionale vor funcționa parțial, iar un profesor din trei din învățământul primar va opri cursurile. Farmaciile sunt, la rândul lor, pe punctul de a închide ușile, după ce un sondaj al sindicatului USPO a arătat că 98% dintre acestea sunt dispuse să suspende activitatea pentru o zi.

În fața riscului de violențe, ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a anunțat mobilizarea a 80.000 de polițiști și jandarmi, alături de unități de intervenție rapidă, drone și vehicule blindate, pentru a preveni sabotaje și confruntări cu grupurile radicale.

