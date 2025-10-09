Franța anunță că va aproba bugetul pentru 2026 și va respecta angajamentele față de UE

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, aflat în funcție până la instalarea unui nou guvern, a încercat joi să liniștească partenerii Uniunii Europene, promițând că Parisul va respecta angajamentele europene și va aproba bugetul pentru 2026, în ciuda crizei politice actuale, notează AFP.

Criza politică din Franța

Vom avea un nou prim-ministru până mâine și ne vom asigura că punem la punct un buget, astfel încât Franța să aibă un buget în 2026. Angajamentele față de Europa nu sunt doar vorbe, ci și realitate, a declarat Lescure înainte de întâlnirea cu omologii săi din zona euro, la Luxemburg.

Criza politică a fost declanșată după ce Sebastien Lecornu, al treilea prim-ministru al lui Emmanuel Macron de la alegerile anticipate de anul trecut, și-a anunțat luni demisia la câteva ore după prezentarea guvernului său. Macron are acum termen de două zile pentru a desemna un nou prim-ministru.

Această incertitudine politică a provocat tensiuni pe piețe, generând temeri că Franța nu va reuși să aprobe bugetul mult așteptat pentru 2026. Președintele grupului miniștrilor zonei euro, Paschal Donohoe, s-a declarat însă încrezător în succesul planurilor de cheltuieli publice ale Franței.

Criza vine într-un moment dificil pentru finanțele Franței. După ani de cheltuieli excesive, țara este somată să reducă deficitul public și să gestioneze datoria uriașă, conform regulilor UE. Lescure a subliniat că Franța va aduce deficitul sub pragul de trei procente, în conformitate cu regulile de cheltuieli ale UE, până în 2029.

În prezent, raportul datorie/PIB al Franței este al treilea cel mai mare din UE, după Grecia și Italia, apropiindu-se de aproape două ori limita de 60% permisă de legislația europeană.

