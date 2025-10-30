Lipsa formării profesionale, fluctuația ridicată a personalului și deficitul de forță de muncă calificată au fost identificate drept vulnerabilități majore

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) participă, zilele acestea, la Bruxelles, la întâlniri cu organizații europene de profil, unde sunt analizate modele de dialog social și bune practici din industria ospitalității și alimentației publice.

Delegația formată din 16 membri FPIOR a discutat cu reprezentanții EFAT și Food Service Europe, identificând preocupări comune pentru toate statele europene: descentralizarea deciziilor, flexibilitatea reglementărilor și consolidarea parteneriatelor sociale între angajatori și angajați.

„Ospitalitatea românească are nevoie de o voce puternică la nivel european. Dialogul social este cheia pentru o industrie sustenabilă, modernă și competitivă”, a declarat Călin Cozma, președinte executiv FPIOR.

La rândul său, Corina Macri, vicepreședinte FPIOR, a subliniat că reuniunile de la Bruxelles au confirmat faptul că problemele cu care se confruntă România sunt similare celor din alte state europene, iar soluțiile trebuie construite prin cooperare și învățare reciprocă.

În România, sindicatele din ospitalitate și turism sunt aproape inexistente, iar FPIOR intenționează să încurajeze dezvoltarea acestei culturi, pentru a asigura echilibru între angajatori și angajați. Federația derulează un proiect finanțat de UE pentru formarea de competențe în domeniul negocierii colective, prin preluarea experienței europene. De asemenea, a fost analizată ideea construirii unui sindicat național în ospitalitate, după două modele posibile: dezvoltarea de jos în sus, de la nivel local, sau coordonarea de sus în jos, la nivel național.

Lipsa formării profesionale, fluctuația ridicată a personalului și deficitul de forță de muncă calificată au fost identificate drept vulnerabilități majore, potrivit vicepreședintelui FPIOR, Alex Costea.

În discuțiile cu Food Service Europe, delegația română a abordat și teme legate de sustenabilitatea lanțurilor de aprovizionare, achizițiile publice și adaptarea politicilor fiscale, pentru a sprijini calitatea serviciilor fără creșterea costurilor. „Este esențial să protejăm mediul și, în același timp, să păstrăm standardele industriei”, a subliniat Lorin Drăgan, lector universitar și consultant al proiectului FPIOR.

Federația propune înființarea unui parteneriat european pentru dialog social și sustenabilitate în ospitalitate, urmând ca o declarație comună să fie adoptată în primăvara anului 2026. În plus, FPIOR și-a anunțat intenția de a participa activ la proiecte europene precum Horizon Europe și Erasmus+.

Cu peste 1.000 de companii membre din 26 de județe și municipiul București, FPIOR este cea mai mare organizație patronală din domeniul ospitalității din România, reprezentând vocea unitară a industriei, într-un moment de transformare europeană.

