Organizația susține că abordarea autorităților este depășită și superficială

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România avertizează că noua campanie ANAF, care promite clienților masa gratuită, dacă nu primesc bon fiscal, riscă să dezbine și să stigmatizeze sectorul HoReCa. Organizația care reprezintă peste 1.000 de companii și 26.000 de angajați, susține că fenomenul vânzării fără bon fiscal este practic inexistent în ultimii 15 ani, iar abordarea autorităților este depășită și superficială.

„Susținem respectarea legii și aplicarea regulilor fiscale, dar transformarea clienților în inspectori și tratarea antreprenorilor ca suspecți permanenți, nu este o soluție. Este o atitudine punitivă care poate crea neîncredere și ostilitate”, a declarat Cătălin Mahu, vicepreședinte FPIOR, într-un comunicat de presă.

Președintele executiv al FPIOR, Călin Cozma, a subliniat că România nu mai este „o țară bananieră” și că introducerea acestei campanii este o măsură întârziată și irelevantă, care nu rezolvă problemele reale ale sectorului. „Este pueril și iresponsabil să readuci o non-problemă pe agenda publică după 15-20 de ani”, a afirmat Cozma.

Industria ospitalității se confruntă deja cu provocări majore, precum lipsa forței de muncă, o creștere galopantă a costurilor și instabilitatea economică. FPIOR susține că soluțiile reale vin prin colaborare și consultare, nu prin măsuri populiste. „Respectarea regulilor fiscale este obligatorie, dar trebuie să fie însoțită de educație, sprijin și cooperare între stat, industrie și consumatori”, a adăugat Corina Macri, vicepreședinte FPIOR.

Federația face un apel către autorități să renunțe la retorica de confruntare, să angajeze specialiști cu experiență și să adopte politici construite împreună cu mediul de afaceri românesc. Numai astfel, afirmă FPIOR, evaziunea fiscală poate fi combătută eficient, fără a afecta încrederea clienților și parteneriatul cu operatorii din ospitalitate.

FPIOR este cea mai mare organizație reprezentativă din domeniu, reunind companii din 24 de județe și București, 29 de patronate și peste 26.000 de angajați.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube