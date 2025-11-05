Fotografii virale cu primarul din Bistrița-Năsăud stârnesc controverse. Ce spune edilul din Livezile

Un scandal de proporții lovește comuna Livezile din județul Bistrița-Năsăud, după ce mai multe fotografii în care primarul Traian Simionca pare să agreseze sexual o angajată din primărie au devenit virale pe internet. Imaginile au circulat intens pe rețelele sociale și ar fi fost publicate chiar pe contul de WhatsApp al edilului.

Fotografiile, făcute aparent în biroul primarului, îl arată în ipostaze compromițătoare alături de o femeie care ar fi una dintre subalternele sale. Cu toate acestea, Simionca susține că totul este o înscenare realizată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), menită să-i afecteze reputația publică.

Am aflat de la dumneavoastră de acest lucru. Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care s-a întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!, a declarat primarul, potrivit bistrițeanul.ro.

Totuși, Simionca nu a explicat cum au ajuns imaginile pe contul său de WhatsApp, de unde au fost capturate și distribuite online.

Reprezentanții PSD, partid din care face parte primarul, au evitat să emită un verdict public înainte de ancheta autorităților. Purtătorul de cuvânt al filialei județene, deputatul Daniel Suciu, a declarat:

Am aflat despre această situație prin intermediul rețelelor de socializare și al presei. Până în acest moment, domnul primar a declarat că acele ipostaze nu sunt reale, iar până la aflarea adevărului orice am spune ar fi o interpretare care nu ar face bine nimănui. Având în vedere că sunt familii implicate într-un subiect atât de sensibil, până la clarificarea acestei situații nu putem spune foarte multe. Așteptăm concluziile autorităților și susținem derularea unei eventuale anchete corecte, transparente și obiective, a transmis deputatul Daniel Suciu, purtătorul de cuvânt al PSD Bistrița-Năsăud, potrivit digi24.ro.

