Deși a pierdut, la București, meciul cu CFR Cluj, FCSB a sărbătorit câștigarea titlului de campioană a României.

Meciul FCSB – CFR Cluj, disputat în seara de sâmbătă, 11 mai 2024, s-a încheiat cu scorul de 0-1 (0-0) pentru CFR Cluj. Partida s-a disputat în cadrul etapei a 9-a pe Arena Națională din București. Unicul gol al partidei a fost marcat de Philip Otele în minutul 76.

În ciuda acestei înfrângeri, FCSB a obținut titlul de campioană a României, pe care nu l-a mai avut încă din anul 2015. Câștigarea titlului de către FCSB a fost sărbătorită pe Arena Națională. Jucătorii FCSB au primit tricourile de campioni, medaliile şi trofeul de campioană a României.

La meciul din 11 mai au asistat 54.673 de spectatori, ceea ce reprezintă un record pentru Arena Naţională.

FCSB mai are de disputat o partidă, cea cu Rapid București, însă indiferent de rezultatul meciului cu Rapid nu poate pierde titlul de campioană.

În urma victoriei cu 1-0 asupra FCSB, CFR Cluj are garantat locul al treilea și are speranțe pentru a termina chiar pe locul al doilea. În ultima etapă a actualului sezon, cea programată în ziua de 18 mai, CFR are meci cu Farul Constanța. Locurile 2 și 3 sunt disputate între Farul, Craiova şi CFR Cluj.

Foto: INQUAM Photos / George Călin

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!