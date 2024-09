După ce a semnat recent un contract de imagine de peste două milioane de euro, cântăreața a decis să își surprindă fanii cu o schimbare dramatică de look. De-a lungul anilor, Antonia a fost cunoscută pentru părul ei natural, cu șuvițe discrete, dar acum a optat pentru o transformare îndrăzneață.

Artistă a ales să își vopsească părul într-o nuanță roșcat deschis, cu accente de ginger, un look complet diferit față de stilul său anterior. Această schimbare nu doar că aduce un suflu nou în aspectul ei, dar evidențiază și trăsăturile ei faciale într-un mod impresionant.

Antonia a împărtășit vestea cu fanii ei pe rețelele de socializare, postând câteva fotografii cu noua coafură. Reacțiile nu au întârziat să apară, fanii fiind uimiți și entuziasmați de transformarea radicală. Noul look al Antoniei a fost bine primit și a stârnit valuri de apreciere în rândul admiratorilor săi.

„Doamne, nu. Nu ți se potrivește, era mai frumoasă culoarea naturală!”, „Este părerea mea, dar nu îți stă bine!”, „Chiar nu!”, „Nu e ce trebuie, crede-mă!”, „Brunetă erai mai frumoasă!”

Fac sport, cam de trei ori pe săptămână, chiar și de cinci ori atunci când timpul îmi permite. Merg mereu la sală cu Alexandru, ne antrenăm împreună, mă ajută și mă motivează foarte mult. Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar. Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini, declara Antonia, în urmă cu ceva timp.