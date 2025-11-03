Fotbalul românesc, în doliu! S-a stins Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale

Fostul internațional român a murit la 74 de ani, lăsând în urmă amintirea unui jucător complet și modest.

Fostul atacant al Stelei București și al echipei naționale a României, Constantin Zamfir, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, a anunțat Liga Profesionistă de Fotbal prin intermediul site-ului oficial.

Născut pe 15 mai 1951, în comuna Godeasa, județul Giurgiu, Zamfir a fost unul dintre jucătorii reprezentativi ai fotbalului românesc din anii ’70. A evoluat pentru Steaua București între 1975 și 1980, perioadă în care s-a impus drept un atacant complet, admirat de colegi și respectat de suporteri pentru seriozitatea și devotamentul său.

În tricoul roș-albastru, Constantin Zamfir a contribuit decisiv la performanțele Stelei din acea perioadă, fiind parte dintr-o generație valoroasă care a pregătit terenul pentru succesul de mai târziu al clubului bucureștean.

Emeric Ienei: „Era un jucător complet, modest și dedicat echipei”

Fostul selecționer Emeric Ienei, care l-a antrenat pe Zamfir în anii săi de glorie, a vorbit cu emoție despre dispariția fostului său elev. „Puțini fotbaliști am antrenat care să fi avut atâtea calități precum Zamfir. Era un jucător complet, modest și dedicat echipei.”, a declarat Ienei, omagiind astfel personalitatea și profesionalismul celui dispărut.

De-a lungul carierei sale, Constantin Zamfir a fost convocat de 12 ori la echipa națională a României, pentru care a reușit să marcheze un gol. Deși prezențele sale în tricoul primei reprezentative nu au fost numeroase, evoluțiile sale au rămas în memoria iubitorilor de fotbal prin rafinamentul tehnic și spiritul de echipă pe care le-a demonstrat constant.

Retras de mai mulți ani din activitatea fotbalistică, Zamfir a rămas apropiat de fenomen, fiind adesea invitat la evenimente dedicate fostelor glorii ale Stelei. Moartea sa lasă un gol în sufletul generației care l-a cunoscut pe teren și dincolo de el – un exemplu de profesionalism și modestie pentru cei care i-au urmat.

