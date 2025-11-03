Fotbalistul Jonathan Gjoshe, înjunghiat într-un atac pe un tren din Marea Britanie

Fotbalistul Jonathan Gjoshe, legitimat la clubul Scunthorpe United din liga a cincea engleză, se numără printre victimele unui atac cu cuțitul care a avut loc sâmbătă seara la bordul unui tren care se îndrepta spre Londra. În total, zece persoane au fost rănite.

Jonathan Gjoshe, atacat cu cuțitul

Clubul a confirmat luni că jucătorul a suferit răni care nu îi pun viața în pericol, dar se află încă în spital. „Confirmăm că Jonathan a suferit răni care nu îi pun viața în pericol în urma atacului, însă rămâne internat. Din cauza investigațiilor în curs, nu putem adăuga alte detalii în acest moment”, se arată în comunicatul oficial.

Potrivit BBC, fotbalistul în vârstă de 20 de ani a suferit o tăietură în zona brațului. Poliția britanică a anunțat că un bărbat de 32 de ani a fost acuzat de tentativă de omor în legătură cu incidentul. Deși ancheta este în desfășurare, autoritățile au precizat că nu există indicii că atacul ar fi fost motivat de terorism.

„Întreaga echipă — conducerea, colegii de echipă și personalul clubului — îi transmit lui Jonathan toate gândurile bune pentru o recuperare completă, alături de celelalte victime ale atacului”, au transmis reprezentanții Scunthorpe United.

Jonathan Gjoshe a fost transferat la Scunthorpe United în luna septembrie, în baza unui contract pe termen scurt, pentru a evolua ca fundaș.

