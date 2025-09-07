Austria a învins cu greu selecționata Ciprului, pe teren propriu. Oaspeții au avut o evoluție foarte bună la Linz, înaintea meciului cu România de pe teren propriu. Un penalty transformat de Sabitzer a făcut diferența. În celălalt meci al grupei, Bosnia și Herțegovina a câștigat cu 6-0 în San Marino, după ce la pauză era doar 1-0, transmite Eurosport.

Surprinzător, ciprioții au fost mult mai periculoși în prima repriză de la Linz. Oaspeții au fost extrem de aproape de a deschide scorul în minutul 22 prin Ioannis Pittas. Vârful a finalizat în bară, din interiorul careului, la capătul unei faze fixe.

Replica Austriei a fost una palidă. Elevii lui Ralph Rangnick nu au pus probleme la poarta lui Fabiano, doar șutul de la distanță al lui Philip Mwene, din minutul 35, fiind oarecum periculos. Ciprioții au avut o nouă ocazie bună pe finalul reprize, când Kostantinos Laifis a încercat să-l surprindă pe Alexander Schlager cu un voleu de la distanță, air portarul austriac a avut probleme în a reține mingea.



Repriza a doua a început cu un penalty acordat gazdelor. Christos Sielis l-a călcat în careu pe Christoph Baumgartner, iar arbitrul a acordat lovitură de pedeapsă doar după analiza VAR. Marcel Sabitzer a transformat fără emoții.

La capătul a peste 10 minute de prelungire, Austria a obținut a treia victorie din tot atâtea meciuri jucate în această grupă. Trupa lui Rangnick se va deplasa în Bosnia și Herțegovina pentru următorul meci din preliminarii.

Bosnia are un parcurs perfect în aceste preliminarii

Bosniacii au deschis scorul în minutul 22 al deplasării din San Marino. Liderul grupei a făcut 1-0 prin Benjamin Tahirovic a cărui șut deviat a ajuns în poarta apărată de Edoardo Colombo. Gazdele rămăseseră în inferioritate numerică chiar înaintea încasării golului, după ce tocmai căpitanul Golinucci a primit cartonașul roșu în urma unui fault ca ultim apărător.

Oaspeții au „deschis robinetul” golurilor abia în repriza secundă, când veteranul Edin Dzeko a marcat o dublă în mai puțin de două minute. Mai întâi, acesta a înscris simplu, din fața porții, după care a plasat mingea perfect de la marginea careului.

Formația lui Sergej Barbarez a mai marcat de trei ori până la fluierul final. Samed Bazdar, Kerim Alajbegovic și Nihad Mujakic au înscris pentru 6-0, astfel bosniacii au ajuns la un golaveraj de +9.

În urma acestor victorii, Bosnia și Herțegovina își păstrează prima poziție în grupă cu un punctaj perfect, 12 din 12, fiind urmată de Austria, care are la rândul ei victorii pe linie, însă aceștia au jucat doar 3 meciuri până acum. Astfel, meciul direct de marți ar putea decide în mare parte câștigătoarea grupei.

