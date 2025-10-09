Fotbal amical România-Republica Moldova: FMF a uitat să-și ceară scuze pentru gafa de la EURO 2024/Jurnaliștii și oficialii moldoveni au „găvărit” în rusă înaintea conferinței de presă

România și statul frate, din stânga Prutului, Republica Moldova, se vor înfrunta într-un meci amical, al șaselea din istoria celor două selecționate naționale de fotbal.

FRF: Uniți prin fotbal!România și Moldova, împreună pe Arena Națională

„Pe 9 octombrie, de la ora 21:00, Arena Națională va fi gazda unui moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la București între România și Republica Moldova.



Această întâlnire, imaginea perfectă a unui meci amical, depășește granițele sportive și devine o adevărată sărbătoare a prieteniei și a legăturii dintre două țări înfrățite, unite de istorie, cultură și aceeași pasiune pentru fotbal. Joi, 9 octombrie, Arena Națională este locul de întâlnire pentru toți cei care cred în forța sportului de a uni oameni, generații și națiuni. Aici, suporterii României și ai Moldovei vor trăi împreună emoția unei premiere istorice, într-o atmosferă de bucurie comună”, transmitea Federația Română de Fotbal în urmă cu trei săptămâni.

Deși mesajul oficialilor FRF a fost de la bun început unul cald, sincer și frățesc, o parte a oficialilor și a jurnaliștilor moldoveni de la Chișinău nu s-au putut abține și au purtat discuții intense în limba rusă, chiar înaintea conferinței de presă a selecționatei Republicii Moldova, spre stupoarea jurnaliștilor prezenți în sală. Unii dintre ei au comentat ironic: „Vorbesc în rusă ca să nu înțelegem noi ceilalți ce zic”. Limba oficială în Republica Moldova este româna, stabilită prin Declarația de Independență din 27 august 1991 și repusă în drepturi de Parlamentul de la Chișinău în primăvara anului 2023.



Întreaga conferință de presă poate fi urmărită aici.

Naționala de fotbal României are în această partidă cu Republica Moldova un foarte bun antrenament înaintea meciului decisiv cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026.

Selecționata Republicii Moldova a venit la București, așa cum a declarat selecționierul Lilian Popescu, pentru un nou început după eșecul usturător cu Norvegia 1-11, din preliminariile CM 2026.

România Liberă a cerut lămuriri după gafa FMF din iunie 2024

În prezența căpitanului echipei, Vadim Rață, jucător al echipei FC Argeș, și a antrenorului Lilian Popescu s-a ținut conferința de presă a selecționatei moldovene, de la stadionul Steaua.

Prezentă la conferință, România Liberă a cerut lămuriri legat de incidentul de acum un an și patru luni, de la debutul României la EURO 2024, când Federația Moldovenească de Fotbal a considerat România doar un stat vecin al Republicii Moldova, la fel ca Ucraina.

Foto Facebook Federația Moldovenească de Fotbal, 17 iunie 2024

„Întrebare adresată Federației Moldovenești de Fotbal. Anul trecut, înainte de EURO 2024, Federația Moldovenească de Fotbal a urat succes vecinilor România și Ucraina.

Când are de gând să își ceară scuze Federația pentru această gafă, incluzând România în vecini, și nu în statul frate, știind că România este cel mai mare susținător al Republicii Moldova oriunde în lume?”, a fost întrebarea RL, la care selecționierul Moldovei Lilian Popescu, vizibil derutat, a răspuns ca și cum nu a înțeles: „Întrebarea…?”

„Păi când are de gând să își ceară scuze Federația Moldovenească de Fotbal pentru această gafă, în care ne-a inclus în statele vecine, nu în statul frate?”, a fost întrebarea repetată de RL.

„Eu cred că nu e o întrebare pentru antrenor și jucători. Noi trebuie să ne vedem de treburile noastre”, a replicat antrenorul naționalei moldovenești.

Lilian Popescu vede o oportunitate, în meciul cu România, pentru formația sa de a începe să schimbe lucrurile în bine

„Întâlnim un adversar valoros, organizat, cu jucători care evoluează în campionate puternice. Scopul nostru în această întâlnire este să pregătim meciul care urmează, cu Estonia (n.r. – din preliminariile CM 2026), pentru a reuși să părăsim ultima poziție a clasamentului. Cred că nici România nu se gândește mult la noi, pentru că are un meci important cu Austria. Nu traversăm cel mai strălucit moment, la fel și România… dar acest meci este o oportunitate de a începe să schimbăm lucrurile în bine. Probabil că în echipa României vor fi anumite schimbări mâine, pentru că meciul cu adevărat important îl va disputa cu Austria. Stimăm naționala României, dar noi ne vom axa pe echipa noastră. Au tot respectul nostru, dar noi avem problemele noastre’, a spus antrenorul care va debuta pe banca Moldovei în partida de joi seara.

Lilian Popescu a explicat că nu a avut timpul necesar pentru a schimba multe lucruri în echipa sa, dar a subliniat că își dorește ca jucătorii săi să fie pregătiți psihic în primul rând pentru acest meci.

‘Ca să nu arăt ca Ștefan cel Mare, spun că am avut doar două zile jucătorii în pregătire. În primul rând este foarte important să fim pregătiți psihic. Eu am în lot jucători de care sunt mândru, au calitate, am adus și sânge proaspăt, pentru că sunt și jucători de la Under-21. Sperăm ca prin mixul acesta, experiență și energie, să schimbăm lucrurile în bine. Mă refer la calitatea jocului. Iar dacă se vor dărui mereu la maximum, mai devreme sau mai târziu vor veni și rezultatele pozitive și îi vom readuce lângă noi pe suporteri. Sigur că sunt unii care ne susțin necondiționat, dar sunt și alții care așteaptă să vadă o schimbare. Sper ca împreună să aducem acea schimbare’, a precizat selecționerul.

Căpitanul Vadim Rață vrea ca echipa șă-și spele păcatele după ultimele meciuri cu Norvegia(1-11) și Israel(0-4)

‘După două meciuri slabe și total dezastruoase pentru noi avem posibilitatea în acest meci să ne spălăm puțin din păcate. Suntem datori față de suporterii noștri, iar mâine este prima șansă. Jucătorii din naționala României au și ei același gând ca și noi, pentru că și ei au avut două meciuri mai puțin reușite. Așa că dacă mâine în tribună va fi meciul prieteniei, pe teren nu va fi așa. Cu siguranță avem și noi o șansă mâine să câștigăm. Toate meciurile încep de la 0-0. Naționala României era acum ceva timp la EURO și toți erau eroi, dar după un an lucrurile s-au schimbat și jucătorii nu mai sunt priviți ca niște eroi, deși majoritatea sunt aceiași. România e o echipă foarte bună, dar noi trebuie să ne urmărim scopul nostru, să ne îmbunătățim jocul’, a spus mijlocașul.

‘Primul meci cu România disputat la Chișinău (n.r. – înfrângerea cu 0-5 din 2022) nu a fost unul reușit pentru noi. Dar sper mâine să ne iasă mai bine. Suntem datori față de fani, iar acest lucru trebuie să ne motiveze, să dăm mult mai mult pe teren. E ceva special pentru mine să joc aici, îmi place Arena Națională, sper să îi revăd mâine și pe jucătorii care evoluează în campionatul României, e un sentiment frumos. Sper să rămână la fel și după meci’, a precizat el.

‘Am încercat să găsesc și eu o explicație după meciul cu Norvegia… cum aceeași echipă care în urmă cu doi ani putea să se califice la EURO dacă scotea un rezultat pozitiv cu Cehia acum a putut să facă un meci așa de slab. Sigur, Norvegia are niște jucători extraordinari, dar o explicație nu am găsit. Pentru mine a fost poate cea mai neagră zi din fotbal… dar asta a fost, acum încercăm să schimbăm. Și sper ca în viața mea să nu mai aibă loc un astfel de meci. Dar chiar și din asemenea înfrângeri se poate învăța ceva. E o lecție pentru noi’, a adăugat Vadim Rață.

Lilian Popescu selecționierul naționalei comune România-Republica Moldova

Întrebat de RL, dacă ar exista situația în care cele două naționale de fotbal din România și Republica Moldova să evolueze împreună, la o competiție internațională, pe cine ar vedea selecționier, pe Mircea Lucescu sau pe Lilian Popescu, Vadim Rață a răspuns că pe Lilian Popescu.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!