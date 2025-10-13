Tim Haugh, general în retragere și fost director al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și al Comandamentului Cibernetic al SUA, avertizează că Beijingul a reușit să pătrundă adânc în rețelele informatice americane, potrivit unui reportaj CBS.

„Capacitatea noastră totală se micșorează, în timp ce știm că a Chinei continuă să crească”, a declarat Haugh.

Fostul oficial spune că guvernul american deține în continuare o forță cibernetică impresionantă, dar eficiența depinde acum de modul în care administrația va coopera cu sectorul privat:

„Guvernul SUA are în continuare o capacitate enormă, însă acum depinde de administrație să o folosească eficient și să construiască parteneriate cu industria, pentru a ne asigura că putem contracara aceste amenințări.”

Ținte neașteptate: de la infrastructura energetică la sistemele de apă

Haugh a preluat conducerea NSA în 2024, chiar în momentul în care atacurile informatice chineze asupra infrastructurii americane au început să se intensifice. Printre ținte s-a numărat și Littleton, un mic orășel din Massachusetts, cu doar 10.000 de locuitori.

Deși nu are legături directe cu guvernul federal sau cu armata, China a vizat compania locală de electricitate și apă.

În noiembrie 2023, FBI l-a informat pe Nick Lawler, directorul utilității locale, că rețeaua informatică a companiei fusese compromisă de hackeri chinezi. Lawler a aflat atunci că Littleton era doar una dintre cele aproximativ 200 de ținte vizate în SUA.

„Ar fi putut otrăvi sistemul de apă” – pericolul descoperit la timp

Ancheta FBI a arătat că China se infiltrase în rețelele americane de cel puțin cinci ani înainte de a fi descoperită.

La uzina de tratare a apei, Nick Lawler a explicat cât de grav ar fi putut fi atacul: hackerii ar fi putut prelua controlul asupra sistemului și ar fi avut posibilitatea de a contamina rețeaua de apă.

Din fericire, atacul a fost detectat înainte ca infiltrații să obțină control operațional. Cu acordul lui Lawler, agenții federali au urmărit activitatea hackerilor chinezi, descoperind un nivel de organizare și persistență fără precedent.

Semnal de alarmă pentru securitatea națională americană

Investigațiile au confirmat că Beijingul testează capacitatea SUA de a-și proteja infrastructura critică, de la energie și comunicații până la sistemele de apă.

Pentru experți, aceste atacuri nu mai sunt simple acte de spionaj, ci exerciții pregătitoare pentru potențiale acțiuni de sabotaj în caz de conflict.

