Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a părăsit închisoarea La Santé după decizia judecătorului

Nicolas Sarkozy
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a părăsit închisoarea luni, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului, după ce un judecător a dispus eliberarea sa în așteptarea procesului de apel în cazul privind finanțarea libiană.

Potrivit sursei, Sarkozy a fost eliberat din închisoarea La Santé din Paris puțin înainte de ora 15:00 (14:00 GMT) și a plecat la bordul unei mașini cu geamuri fumurii, escortat de motocicliști ai poliției.

