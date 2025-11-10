Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a părăsit închisoarea La Santé după decizia judecătorului

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a părăsit închisoarea luni, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului, după ce un judecător a dispus eliberarea sa în așteptarea procesului de apel în cazul privind finanțarea libiană.
Potrivit sursei, Sarkozy a fost eliberat din închisoarea La Santé din Paris puțin înainte de ora 15:00 (14:00 GMT) și a plecat la bordul unei mașini cu geamuri fumurii, escortat de motocicliști ai poliției.
