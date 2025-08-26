Fostul premier finlandez Alexander Stubb speră că Trump își va pierde răbdarea cu Rusia

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat marți că speră ca răbdarea lui Donald Trump cu Rusia să „se epuizeze”, îndemnând liderul american să ia măsuri care să oblige Moscova să revină la masa negocierilor cu Ucraina, scrie AFP.

Stubb, care îl cunoaște pe Trump din timpul jocurilor de golf și conduce o țară ce are o lungă graniță cu Rusia, a fost unul dintre liderii europeni care au purtat discuții recente cu președintele american pentru a încerca rezolvarea conflictului.

Sper ca răbdarea țărilor occidentale, în special a Statelor Unite, să se termine. Pentru că de fiecare dată când răbdarea președintelui Trump s-a epuizat, el a luat măsuri care au contribuit la găsirea unei soluții, a declarat Stubb jurnaliștilor.

El a dat ca exemplu tarifele pe care SUA le-au impus recent Indiei, ca răspuns la achizițiile de petrol, gaze și arme rusești.

Cel mai recent exemplu sunt tarifele impuse Indiei. Dacă președintele Trump ar aplica același lucru țărilor X, Y și Z, este posibil să revenim la masa negocierilor, a adăugat Stubb.

Trump a legat deseori problemele războiului și păcii de comerț, amenințând cu taxe de 50% împotriva New Delhi ca răspuns la achizițiile continue de petrol rusesc, despre care Washington susține că finanțează războiul Moscovei în Ucraina.

