Fostul jucător al lui FCSB și CFR Cluj, Golofca a semnat cu o echipă din Liga 3!

Cătălin Golofca, fostul mijlocaș al echipelor FCSB și CFR Cluj, a semnat un contract cu Unirea Alba Iulia, echipă din Liga 3.

Transferul marchează o nouă etapă în cariera jucătorului de 34 de ani, care a ales să contribuie la proiectul de promovare al formației din Alba Iulia.

Un nou început pentru Golofca: „M-am simțit dorit”

Golofca a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumătate, dar va putea evolua oficial abia din martie 2025, când se va relua campionatul. Fostul campion cu CFR Cluj a explicat decizia sa de a se alătura echipei antrenate de Alexandru Pelici:

„Sincer, m-am simțit dorit la Unirea Alba Iulia, chiar dacă eu o să încep în ianuarie și asta a însemnat foarte mult pentru mine și am venit fără ezitare, nu am stat să mai aștept alte opțiuni, chiar dacă mai erau anumite intenții din alte părți. Vin cu gânduri bune, cu gânduri importante, îmi doresc să promovăm. Am înțeles că există stabilitate din toate punctele de vedere și asta a contat foarte mult pentru mine”, a declarat Golofca, conform paginii oficiale a clubului.

Unirea Alba Iulia ocupă locul 2 în Seria 7 din Liga 3, la egalitate cu liderul Gloria Bistrița Năsăud și CSU Alba Iulia, cu 27 de puncte.

O carieră cu multe provocări și trofee

Golofca a fost considerat un talent promițător, remarcându-se la FC Botoșani, de unde a fost achiziționat de FCSB în 2017 pentru 400.000 de euro. Cu toate acestea, el nu a reușit să se impună la echipa bucureșteană, adunând doar 15 meciuri înainte de a reveni la Botoșani.

De acolo, a fost transferat de CFR Cluj pentru 500.000 de euro, unde a rămas un singur sezon. Ulterior, a avut un parcurs apreciat la Sepsi, înainte ca performanțele sale să intre în declin. Ultimele sale experiențe au fost la Chindia Târgoviște și CSM Slatina, înainte de a semna cu Unirea Alba Iulia.

Un episod tensionat cu Leo Grozavu

Cariera lui Golofca a fost marcată și de incidente, cel mai notoriu fiind conflictul cu antrenorul Leo Grozavu în 2017, la FC Botoșani. După ce a fost schimbat într-un meci, Golofca a fost lovit de Grozavu în vestiar, provocând un scandal care a dus la demisia antrenorului.

Cătălin Golofca, a cărui cea mai mare cotă de piață a fost de 800.000 de euro în 2019.