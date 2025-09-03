Fostul internațional francez Ben Yedder, amendat pentru violență psihologică asupra soției

Fostul internațional francez Wissam Ben Yedder a fost condamnat miercuri pentru violență psihologică împotriva soției sale și obligat să plătească o amendă de 90.000 de euro, notează AFP.

Ben Yedder, amendat

Avocata sa, Marie Roumiantseva, a anunțat că fotbalistul de 35 de ani, fost atacant la Monaco și Sevilla, care nu a fost prezent la pronunțarea verdictului, va face apel.

Aceasta este a doua condamnare a lui Ben Yedder în mai puțin de un an. În noiembrie 2023, el a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare pentru agresarea sexuală a unei femei, iar în 2023, o instanță spaniolă i-a aplicat o condamnare de șase luni cu suspendare pentru fraudă fiscală în perioada petrecută la Sevilla (2016–2019).

În prezent, Ben Yedder este investigat împreună cu fratele său, Sabri, pentru presupusa violare a două femei, acuzații pe care ambii le resping.

În cazul de violență psihologică, parchetul ceruse inițial o pedeapsă de opt luni cu suspendare și o amendă de 10.000 de euro. Instanța a decis însă o amendă mult mai severă, de 90.000 de euro, plus plata a 60.000 de euro – jumătate ca despăgubiri către soția sa și jumătate pentru cheltuieli judiciare. Cei doi se află în proces de divorț.

Ben Yedder, fost căpitan al echipei AS Monaco și al doilea cel mai bun marcator din istoria clubului, este în prezent liber de contract, ultima sa echipă fiind Sepahan (Iran), unde a evoluat pentru scurt timp la începutul acestui an.

