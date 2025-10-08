Fostul director FBI James Comey, citat în instanță după ce Trump a cerut urmărirea sa penală

Fostul director FBI James Comey urmează să se prezinte miercuri în fața unei instanțe federale din Alexandria, Virginia, pentru citarea în legătură cu acuzațiile aduse după ce președintele Donald Trump a cerut public să fie investigat și urmărit penal.

James Comey, citat în instanță după ce Trump a cerut urmărirea sa penală

James Comey, care a fost demis de Trump în primul său mandat și a fost implicat în ancheta consilierului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei în alegerile din 2016, este acuzat de două infracțiuni: furnizarea de declarații false și obstrucționarea unui proces congresional.

Tribunalul federal a emis aceste acuzații după ce Trump a exercitat presiuni pentru demisia șefei interimară a Biroului Procurorului SUA pentru Districtul de Est din Virginia și a numit-o pe Lindsey Halligan, o fostă avocată personală, fără experiență în urmărire penală, să conducă cazul împotriva lui Comey.

Comey urmează să fie prezentat judecătorului Michael Nachmanoff și este de așteptat să declare nevinovăția sa în timpul audierii. Experți și foști judecători federali au avertizat că acest caz ridică „un pericol grav” pentru drepturile și libertățile americane, considerând că Trump abuzează de puterea funcției pentru a viza adversari politici.

Această audiere marchează un moment tensionat în relațiile dintre fosta conducere FBI și administrația Trump, ridicând semne de întrebare cu privire la independența justiției în fața presiunilor politice.

