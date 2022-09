Fostul cancelar german Angela Merkel: „Ar trebui să luăm în serios cuvintele lui Putin”

Fostul cancelar german Angela Merkel a avertizat că a lua în serios cuvintele lui Vladimir Putin este „un semn de înțelepciune politică” și nu de slăbiciune.

Merkel, care a părăsit mandatul cu două luni înainte de începerea războiului din Ucraina, vorbea despre un răspuns pe care l-a dat în iunie despre caracterul lui Putin.

„I-am răspuns că trebuie să-i luăm în serios cuvintele”, a spus Merkel, în timp ce vorbea la inaugurarea Fundației Helmut Kohl. „Iar astăzi, având în vedere evoluțiile din ultimele zile, aș dori să adaug: a lua cuvintele în serios, a nu le respinge din start ca fiind doar o cacealma, ci a le trata cu seriozitate nu este în niciun caz un semn de slăbiciune sau de împăcare, ci un semn de înțelepciune politică.”

Ea a adăugat că această înțelepciune ar contribui la „păstrarea marjei de manevră sau, cel puțin la fel de important, chiar la dezvoltarea unor noi marje de manevră”.

Comentariile ei vin după ce Putin a făcut recent o amenințare voalată că va folosi arsenalul nuclear al Rusiei.

Președintele rus a avertizat Occidentul că Moscova „dispune de diverse mijloace de distrugere… mai moderne decât cele ale țărilor NATO”.

El a spus că „atunci când integritatea teritorială a țării noastre este amenințată, pentru a proteja Rusia și poporul nostru, vom folosi cu siguranță toate mijloacele pe care le avem la dispoziție”.

„Nu este o cacealma”, a adăugat el.

Aceasta vine în contextul în care o contraofensivă reușită a Kievului a declanșat o escaladare a războiului. Zonele ocupate de Rusia din est și sud au organizat „referendumuri” privind aderarea la Rusia, pe care Occidentul le-a criticat ca fiind false. Se așteaptă ca Putin să anexeze vineri patru regiuni.

