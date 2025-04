Fosta soție a lui CRBL, mesaj la un an de la divorțul de artist

La un an de la despărțirea de artistul CRBL, Elena Viscu a decis să rupă tăcerea și să împărtășească public cum a trăit această perioadă.

CRBL și Elena Viscu s-au despărțit acum un an

Cei doi au pus capăt unei relații de 16 ani, o poveste de dragoste considerată de mulți ca fiind una dintre cele mai stabile din lumea mondenă românească. Vestea separării lor a venit ca un șoc pentru fani, mai ales că Elena a ales să nu comenteze public decizia de a merge pe drumuri diferite.

CITEȘTE ȘI – Spike și Livia s-au despărțit! „Am înțeles interesul pentru mine când era Bordea la mijloc”

Timpul a trecut, iar acum, la exact un an de la acel moment dureros, Elena Viscu a simțit nevoia să vorbească despre transformarea sa interioară. Într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale, fosta soție a lui CRBL a mărturisit că și-a oferit un an pentru a se vindeca și a se redescoperi. Mesajul său a fost o declarație de recunoștință și putere personală, o dovadă că, în ciuda durerii, a ales să renască:

CITEȘTE ȘI – Jean Marsh, actrița britanică premiată cu Emmy și creatoare a serialului „Upstairs Downstairs”, a murit la 90 de ani

”La mulți ani mie! Acum un an, m-am desprins. Am lăsat în urmă durerea și am ales lumina. Mi-am dat un an să mă vindec. Și m-am regăsit. Elena s-a întors. Și nu mai pleacă. În sfârșit, eu sunt eu. Mulțumesc, Doamne, pentru tot. Veșnic recunoscătoare. Mulțumesc vouă, oamenilor mei, familiei mele virtuale, pentru toată susținerea. Mulțumesc celor din jurul meu. Prietenilor mei adevărați. Sunt norocoasă. Sunt binecuvântată. Mulțumesc familiei mele. Mă înclin în fața voastră. Din inimă”, a transmis Elena Viscu, pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva ore.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!