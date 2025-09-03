Fosta soție a lui Bruce Willis dezvăluie momentele emoționante ale luptei actorului cu demența

Demi Moore a oferit un portret sincer și emoționant al luptei cu demența a fostului ei soț, actorul Bruce Willis, în cadrul unui episod recent al podcastului “Oprah Winfrey”. Actrița a vorbit despre cât de dificil a fost să urmărească transformarea personalității lui Willis, care trece de la un bărbat vibrant și puternic la cineva care are nevoie de îngrijire constantă.

Demi Moore despre demența lui Bruce Willis

Este dificil. E greu să vezi pe cineva atât de puternic și energic schimbându-se într-o altă parte a personalității lui, a mărturisit Moore, care împărtășește cu Willis trei fiice: Rumer (37), Scout (34) și Tallulah (31).

Ea a subliniat importanța de a fi prezent și de a accepta persoana așa cum este în prezent, fără a aștepta să fie cine era înainte sau cine ne-am dori noi să fie.

Moore a descris această schimbare ca fiind uneori “jucăușă și copilărească,” datorită nevoii sporite de îngrijire, dar a adăugat că în ciuda provocărilor, există momente pline de tandrețe și afecțiune.

Comentariile vin după ce actuala soție a lui Bruce Willis, Emma Heming, a dezvăluit că a luat decizia dificilă de a-l muta pe actor într-un centru specializat, pentru ca fiicele lor Mabel (13) și Evelyn (11) să aibă parte de o rutină normală. Totuși, Bruce continuă să ia mesele alături de Heming și fiicele lor acasă, sub supravegherea unei echipe complete de îngrijire.

Heming a explicat recent pentru ABC News că, deși demența afectează vorbirea și capacitatea de a înțelege limbajul scris și vorbit, Willis este în continuare mobil și într-o stare de sănătate bună, problema majoră fiind legată de funcțiile creierului.

Emma Heming va detalia experiența sa ca îngrijitoare a soțului în memoriile sale, “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path”, ce vor fi lansate pe 9 septembrie.

