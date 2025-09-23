Fost jucător al lui Arsenal, în comă indusă! Fotbalistul a suferit o leziune gravă la creier

Atacantul de 21 de ani al lui Chichester City a fost transportat de urgență la spital după accidentarea din meciul cu Wingate and Finchley.

Fotbalul englez trece prin momente dramatice. Billy Vigar, atacant în vârstă de 21 de ani și produs al Academiei lui Arsenal, se află în comă indusă după ce a suferit o accidentare gravă la cap, în timpul partidei Chichester City – Wingate and Finchley, din Isthmian Premier Division.

Incidentul s-a produs în primele 15 minute ale jocului. Potrivit relatărilor din presa britanică, Vigar s-a lovit de o suprafață dură aflată pe marginea terenului, și nu în urma unui duel direct cu un adversar. Medicii ambulanței prezenți la stadion i-au acordat imediat îngrijiri, după care fotbalistul a fost transportat cu elicopterul la un spital din Londra. Partida a fost anulată în urma accidentului.

Comunicatul clubului: „Este prea devreme să spunem care va fi rezultatul”

Chichester City a anunțat oficial starea jucătorului printr-un mesaj publicat pe platforma X:

„Billy a suferit o leziune cerebrală semnificativă și se află în prezent în comă indusă la terapie intensivă, primind cel mai bun tratament posibil. Este prea devreme să spunem care va fi rezultatul și chiar dacă lucrurile merg bine, va exista un drum lung până la redresare. Cu dragoste din partea întregii familii CCFC, Billy.”

Cariera lui Billy Vigar

Format la Academia lui Arsenal, unde a ajuns la 14 ani, Vigar a evoluat timp de patru ani pentru echipele de juniori și U21 ale clubului londonez. În această perioadă a avut și experiențe sub formă de împrumut la Derby County U21 și Eastbourne.

În 2024 a părăsit definitiv Arsenal, semnând cu Hastings United, iar în vara acestui an a fost transferat liber la Chichester City.

Tânărul atacant este apreciat pentru talentul și atitudinea sa, iar vestea accidentării a provocat un val de reacții de susținere din partea foștilor colegi și a fanilor.

