Forțele de ordine spaniole destructurează o rețea de trafic ilegal de animale

Forțele spaniole ale Gărzii Civile au anunțat marți că au destructurat o rețea de trafic ilegal de animale, inclusiv specii pe cale de dispariție sau protejate, scrie AFP.

Două persoane, în vârstă de 30 și 35 de ani, au fost descoperite cu peste 150 de animale într-un magazin ilegal de animale de companie din localitatea Nules, situată în regiunea Valencia, estul Spaniei.

Niciunul dintre cei doi nu deținea autorizație pentru creșterea animalelor, pe care le vindeau ulterior online. Ambii sunt cercetați pentru trafic de specii protejate și contrabandă, conform unui comunicat oficial.

Investigația a început cu câteva luni în urmă, când ofițerii au descoperit pe un site de internet o ofertă de „specii protejate de vânzare”. Ulterior, au identificat videoclipuri în care un bărbat creștea animale precum leoparzi, bufnițe și lame.

După localizarea efectivă a magazinului din Nules, anchetatorii au găsit în cuști peste 150 de animale aparținând a 56 de specii exotice, inclusiv doi lemuri cu coadă inelară, un sturn de Bali, o zebră, cinci kinkajou, patru ibiși și doi suricati.

Valoarea medie de piață a animalelor confiscate se ridică la aproape 70.000 de euro (aproximativ 81.500 de dolari), a precizat Garda Civilă.

În aprilie, autoritățile au destructurat o altă rețea de trafic online de feline mari, inclusiv tigri albi, râși și pume, în Insulele Baleare.

