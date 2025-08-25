Formă de speriat la Hacken! Suedezii, recital ofensiv înaintea returului cu CFR Cluj

După umilința din tur, scor 7-2, echipa din Göteborg a câștigat categoric și în campionat, în timp ce ardelenii continuă să se prăbușească.

CFR Cluj se află într-o situație critică înaintea returului cu Hacken din play-off-ul Conference League. După înfrângerea usturătoare din tur, 2-7 în Suedia, ardelenii au fost învinși și în Superliga, 1-4 cu Oțelul Galați, semn că echipa lui Adrian Mutu trece printr-o criză profundă.

De partea cealaltă, adversarii din Göteborg au confirmat forma excelentă. La doar trei zile după meciul tur, Hacken a zdrobit-o pe IFK Varnamo, scor 5-1, în etapa a 21-a din campionatul Suediei.

Pentru învingători au marcat Silas Andersen (min. 3), Isak Brusberg (26), John Dembe (54) și Adrian Svanbaeck (80, 90+2). Gazdele au redus temporar diferența prin Noah Shamoun (28), dar finalul le-a aparținut în totalitate oaspeților.

Hacken vine la Cluj cu moralul la cote maxime

Formația pregătită de Per-Mathias Høgmo a aliniat o echipă competitivă, menajând totuși câțiva titulari. În formula de start s-au aflat Berisha – Lindberg, Hilvenius, Samuelsson, Jansson – Leach Holm, Andersen – Dahbo, Brusberg, Al-Saed – Dembe, iar pe parcurs au intrat Gustafson, Svanbaeck, Lode și Nioule.

În urma succesului, Hacken a acumulat 26 de puncte în clasamentul primei ligi suedeze și se află pe locul 9, la o distanță considerabilă de podium, dar cu moralul ridicat după două meciuri consecutive în care a înscris 12 goluri.

CFR Cluj, în schimb, vine după două eșecuri umilitoare și are nevoie de un miracol pe teren propriu pentru a răsturna scorul din tur. Returul cu Hacken este programat joi, 28 august, de la ora 20:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, și va fi transmis pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

