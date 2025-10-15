În România, peste o treime dintre elevii din mediul rural se confruntă cu dificultăți financiare majore care le afectează accesul la educație, potrivit datelor oficiale

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, atrage atenția asupra riscului ca 21 de milioane de lei, bani europeni destinați elevilor din medii defavorizate, să nu mai poată fi folosiți, dacă nu sunt cheltuiți până la finalul lunii octombrie.

Apelul vine în contextul în care aproximativ 42.000 de copii din toată țara beneficiază de sprijinul acordat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, însă o parte dintre fondurile alocate rămân încă neutilizate.

„Mai sunt 21 de milioane de lei de cheltuit de către elevii vulnerabili. Banii expiră pe 31 octombrie. Sumele necheltuite vor fi pierdute. Fiecare leu necheltuit înseamnă o oportunitate pierdută pentru un copil care are nevoie de sprijin”, a transmis ministrul într-o postare publică.

Sprijinul acordat, 500 de lei per elev, poate fi folosit pentru rechizite, haine, încălțăminte sau alte produse necesare pentru școală. Măsura are rolul de a reduce abandonul școlar și de a sprijini integrarea elevilor aflați în risc de excluziune socială.

Pîslaru a lansat un apel către școli, cadre didactice și părinți, cerându-le să verifice cardurile primite de copii și să se asigure că fondurile sunt cheltuite integral înainte de termenul-limită. „Fac un apel public către toate unitățile de învățământ: verificați cardurile și informați părinții. Este o chestiune de zile, iar acești bani pot face diferența pentru mii de copii”, a subliniat ministrul.

Programul de sprijin este finanțat integral din fonduri europene, în cadrul noului exercițiu bugetar 2021–2027, și continuă seria inițiativelor destinate reducerii decalajelor educaționale. Ministerul avertizează că fondurile necheltuite până la finalul lunii, nu vor mai putea fi reportate sau reutilizate ulterior.

În România, peste o treime dintre elevii din mediul rural se confruntă cu dificultăți financiare majore care le afectează accesul la educație, potrivit datelor oficiale. În acest context, pierderea celor 21 de milioane de lei ar însemna renunțarea la o parte din efortul de combatere a sărăciei în rândul copiilor.

„Este un apel la responsabilitate. Nu e vorba doar de bani, ci de șansele reale ale unor copii care, fără acest ajutor, riscă să abandoneze școala”, a concluzionat Pîslaru.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube