Fondul European de Investiții (FEI) a lansat un nou program de stimulare a inovației în România, denumit „Innovation Romania Holding Fund”, cu un buget de până la 100 de milioane de euro.

Inițiativa își propune să sprijine companiile inovatoare prin intermediul fondurilor de investiții, acceleratoarelor și proiectelor de transfer tehnologic.

Programul este finanțat prin Programul Operațional „Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare” 2021-2027 și se adresează intermediarilor financiari – fonduri de venture capital, acceleratoare și alte entități similare – care pot aplica până la 15 noiembrie 2025.

Ulterior, startup-urile și companiile inovatoare vor putea solicita finanțare de la fondurile selectate.

Trei componente pentru nevoi diferite ale pieței

Transfer Tehnologic – Această componentă urmărește reducerea decalajului dintre cercetarea academică și piața comercială. Fondurile selectate sunt încurajate să colaboreze cu universități și institute de cercetare pentru a transforma inovațiile în produse și servicii comerciale, vizând în special crearea de companii de tip spin-off.

Accelerare – Focalizată pe startup-urile aflate în stadii incipiente (proof of concept, seed), această componentă oferă finanțare și suport prin mentorat și consiliere pentru a sprijini antreprenorii în transformarea ideilor în afaceri viabile.

Co-investiții – Fondurile din acest pilon vor investi alături de business angels, alte fonduri de venture capital sau investitori privați, pentru a sprijini startup-urile și a diversifica portofoliul de investiții în companii inovatoare.

Beneficiari și condiții

Apelul nu se adresează direct startup-urilor, ci intermediarilor financiari care vor gestiona capitalul.

Companiile finale eligibile trebuie să fie IMM-uri sau „Small Mid-cap” (până la 499 de angajați), să aibă sediu sau sucursală în România și să desfășoare activitatea finanțată pe teritoriul țării.

Pentru a încuraja dezvoltarea echilibrată la nivel național, cel mult 22% din portofoliul unui fond poate fi alocat companiilor din regiunea București-Ilfov la finalul perioadei de investiții.

