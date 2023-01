Focşa: Am spus că voi demisiona din Parlament dacă ancheta penală va arăta că am fost vinovat

Deputatul Dumitru Viorel Focşa, care a fost exclus din AUR, după ce şi-a agresat soţia, a declarat pentru News.ro că nu va demisiona din Parlament, aşa cum i-a cerut conducerea partidului, precizând că ar fi făcut acest lucru dacă ancheta penală ar fi arătat că este vinovat de acuzaţiile care i se aduc, menţionând că Juriul de Onoare al Alianţei pentru Unirea Românilor a luat o decizie înaintea anchetei organelor de cercetare. El a mai declarat că nu vede bine direcţia în care se îndreaptă AUR, precizând că decizia de excludere a fost “o execuţie în stil Troţki – Stalin”.

Dumitru Viorel Focşa a declarat, duminică, pentru News.ro, că a avut parte de un linşaj mediatic.

“Logica mea era, când am spus că voi demisiona din Parlament să aşteptăm rezultatele anchetei. Juriul trebuia să ia o decizie, dar a luat-o înaintea demarării procedurii de cercetare penală. În acel juriu este o persoană care, din câte se aude, va candida pe listele de Constanţa, la alegerile parlamentare. Nu doresc să îi dau numele. A fost un linşaj mediatic. E regretabil. A fost vina mea că m-am dedicat, şapte din şapte, am muncit pentru partid, nu am avut viaţă de familie şi s-au adunat frustrări în casă”, a afirmat Dumitru Viorel Focşa.

El a fost întrebat dacă ia în calcul să atace în instanţa decizia de excludere din partid.

“Nu mă gândesc la asta pentru că dacă s-a dorit mai mult dobândirea unui procent sau două pentru imaginea partidului şi s-a călcat în picioare munca mea înseamnă că meritocraţia despre care se vorbeşte în interior este pură demagogie. Nu îmi doresc dragoste cu forţa. Eu nu văd bine încotro se îndreaptă AUR. Dacă politica în AUR este făcută doar după goana după imagine şi nu se respectă nişte valori, nişte principii din societatea noastră, cum este Justiţia, şi facem justiţie la televizor…”, a precizat fostul deputat AUR.