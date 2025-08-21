Festivalul maritim Sail Amsterdam 2025 a fost deschis oficial de o flotilă de sute de veliere istorice, potrivit France 24.

Zeci de mii de spectatori, fie de pe țărm, fie de la bordul bărcilor care au însoțit convoiul, au urmărit vasele decorate festiv, venite din întreaga lume.

Potrivit organizatorilor, Sail Amsterdam, care are loc o dată la cinci ani, este cel mai mare eveniment nautic din lume.

Parada a început în portul din IJmuiden, la Marea Nordului, și a continuat pe Noordzeekanaal, cu o lungime de circa 20 de kilometri, până la Amsterdam.

Anul acesta, festivalul a ajuns la cea de-a zecea ediție. Prima ediție a avut loc în urmă cu 50 de ani, pentru a celebra 700 de ani de la fondarea capitalei olandeze.

Pentru aniversarea de 750 de ani a orașului, festivitățile sunt deosebit de grandioase. Organizatorii așteaptă peste două milioane de vizitatori la evenimentul care durează până duminică.

