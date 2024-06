Florinel Coman, gata pentru duelul cu Belgia: “Nu este important cine marchează”

Meciul va avea loc sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00, și va fi transmis live de PRO TV și VOYO. Florinel Coman a oferit o perspectivă asupra partidei în cadrul unei conferințe de presă joi, pregătind terenul pentru confruntarea de la Köln împotriva belgienilor.

Belgia este o echipă foarte puternică. Am făcut o analiză scurtă, am văzut ce jucători au, ce calitate. La noi, unitatea e mai presus de orice. Am demonstrat că avem jucători care îți pot câștiga meciul cu o execuție, avem jucători care pot alerga 90 de minute, se pot sacrifica pentru un rezultat, pentru această țară. Nu este important cine marchează. Important este ca România să facă o figură frumoasă, adică să iasă din grupe, pentru că ne-am câștigat dreptul de a crede în noi. Ne-am câștigat dreptul de a visa, de a crede că putem să ajungem cât mai departe,

a declarat Florinel Coman.