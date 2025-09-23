Florinel Coman, două goluri după șapte luni, dar Al-Gharafa s-a prăbușit! Umilință cu 2-5 în Qatar

Dragos Soneriu
Florinel Teodor Coman of Al Gharafa SC battles for the ball with Jonatas Santos of Al Wasl FC during the AFC Champions League elite west football match between Qatar's Al Gharafa SC and United Arab Emirates' Al Wasl FC at Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, on October 22, 2024 (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images).

Internaționalul român a reușit o „dublă” în fața lui Muaither SC, însă echipa sa a încasat cinci goluri și a rămas fără victorie în QSL Cup.

Florinel Coman (27 de ani) a bifat un moment important în cariera sa la Al-Gharafa, marcând primele goluri după o pauză de șapte luni. Reușitele românului nu au fost însă suficiente, deoarece formația sa a pierdut categoric, scor 2-5, pe terenul lui Muaither SC, în etapa a 2-a din QSL Cup.

Titularizat de Pedro Martins, Coman a restabilit egalitatea în minutul 26, transformând un penalty, după ce gazdele deschiseseră scorul în minutul 16. Tot el a redus din diferență în minutul 54, ducând scorul la 3-2, dar apărarea echipei sale a cedat din nou. Muaither a punctat imediat în minutele 57 și 67, pecetluind o victorie clară.

Românul a fost schimbat după al doilea său gol, fiind înlocuit cu Yousef Saaed Ahmed.

Primul gol după transferul ratat la Cagliari

Florinel Coman nu mai marcase din 9 februarie, când evolua pentru Cagliari, sub formă de împrumut. Accidentările l-au împiedicat să confirme în Serie A, iar revenirea sa pe lista marcatorilor a venit abia acum, în Qatar.

În ciuda „dublei” semnate de Coman, Al-Gharafa rămâne cu un singur punct după primele două etape din QSL Cup și ocupă locul 15 în grupă. Urmează deplasarea pe terenul lui Al-Rayyan, o nouă oportunitate pentru internaționalul român de a-și confirma forma bună.

Conform Transfermarkt, Florinel Coman este cotat în prezent la 5 milioane de euro.

