Florinel Coman, două goluri după șapte luni, dar Al-Gharafa s-a prăbușit! Umilință cu 2-5 în Qatar

Internaționalul român a reușit o „dublă” în fața lui Muaither SC, însă echipa sa a încasat cinci goluri și a rămas fără victorie în QSL Cup.

Florinel Coman (27 de ani) a bifat un moment important în cariera sa la Al-Gharafa, marcând primele goluri după o pauză de șapte luni. Reușitele românului nu au fost însă suficiente, deoarece formația sa a pierdut categoric, scor 2-5, pe terenul lui Muaither SC, în etapa a 2-a din QSL Cup.

Titularizat de Pedro Martins, Coman a restabilit egalitatea în minutul 26, transformând un penalty, după ce gazdele deschiseseră scorul în minutul 16. Tot el a redus din diferență în minutul 54, ducând scorul la 3-2, dar apărarea echipei sale a cedat din nou. Muaither a punctat imediat în minutele 57 și 67, pecetluind o victorie clară.

Românul a fost schimbat după al doilea său gol, fiind înlocuit cu Yousef Saaed Ahmed.

Primul gol după transferul ratat la Cagliari

Florinel Coman nu mai marcase din 9 februarie, când evolua pentru Cagliari, sub formă de împrumut. Accidentările l-au împiedicat să confirme în Serie A, iar revenirea sa pe lista marcatorilor a venit abia acum, în Qatar.

În ciuda „dublei” semnate de Coman, Al-Gharafa rămâne cu un singur punct după primele două etape din QSL Cup și ocupă locul 15 în grupă. Urmează deplasarea pe terenul lui Al-Rayyan, o nouă oportunitate pentru internaționalul român de a-și confirma forma bună.

Conform Transfermarkt, Florinel Coman este cotat în prezent la 5 milioane de euro.

